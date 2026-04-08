Hacienda se abona a lo de que "quien avisa no es traidor": enviará 3,56 millones de notificaciones sobre la Renta 2025

La campaña de la Renta 2025 llega con un aviso claro: Hacienda va a vigilar más y mejor. La Agencia Tributaria prevé enviar 3,56 millones de notificaciones a contribuyentes para recordarles que deben declarar determinados ingresos, especialmente los relacionados con criptomonedas, alquileres o actividades en plataformas digitales.

El grueso de los avisos se centrará en operaciones con monedas virtuales, con 1,24 millones de comunicaciones previstas. A esto se suman 1,01 millones de avisos por rentas en el extranjero y otros 867.000 por alquiler de inmuebles. Además, Hacienda enviará 437.000 notificaciones específicas a quienes hayan obtenido ingresos por ventas o servicios en plataformas online, incluyendo también el alquiler de bienes o vehículos.

El objetivo, según la Agencia, no es sancionar, sino evitar errores antes de que sea tarde. Los avisos están diseñados como una especie de sistema de alerta en tres fases: primero, cuando el contribuyente consulta sus datos fiscales; después, durante la propia presentación de la declaración; y finalmente, incluso tras enviarla, si todavía hay margen para corregir posibles fallos.

El mensaje es claro: si Hacienda detecta indicios, avisará antes de actuar. Y no es un trámite menor. Según los datos oficiales, casi la mitad de los contribuyentes que reciben estas comunicaciones acaban corrigiendo su declaración, evitando así posibles sanciones o recargos posteriores.

Foco en las criptomonedas

El foco en criptomonedas no es casual. El auge de este tipo de inversiones en los últimos años ha obligado a la Agencia a reforzar el control sobre este tipo de rentas, muchas veces mal declaradas o directamente olvidadas. Lo mismo ocurre con los alquileres y los ingresos generados en plataformas digitales, cada vez más habituales.

En paralelo, Hacienda también lanza un mensaje sobre el uso de la inteligencia artificial. Su directora general, Soledad Fernández, ha sido clara: no recomienda utilizar herramientas como ChatGPT para hacer la declaración, defendiendo que los sistemas oficiales —como Renta Web— son suficientes y más fiables.

Aun así, la propia Agencia reconoce que la IA acabará teniendo un papel mayor en el futuro, aunque insiste en que nunca sustituirá la decisión final de los funcionarios en tareas de control.

En este contexto, la campaña de la Renta 2025 arranca con una idea de fondo: menos margen para despistes y más control sobre nuevas formas de ingreso. Porque si algo deja claro Hacienda este año es que, antes de sancionar, va a avisar. Pero avisar no significa mirar hacia otro lado.