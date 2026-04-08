Hacienda ya ha tramitado el 95% de las devoluciones a mutualistas: qué queda pendiente y quién debe actuar

La Agencia Tributaria da por encarrilado uno de los procesos más sensibles de los últimos años para miles de jubilados: ya ha tramitado el 95% de las devoluciones del IRPF a antiguos mutualistas por los impuestos pagados de más entre 2019 y 2022.

El dato, confirmado durante la presentación de la campaña de la Renta 2025, refleja que la mayor parte del trabajo ya está hecho, al menos en lo que respecta a los casos más sencillos. Según Hacienda, todo lo que podía resolverse de forma automática ya está procesado. Lo que queda ahora son expedientes más complejos que requieren revisión manual.

La sentencia de 2023, el ajuste y las dudas

El origen de estas devoluciones está en una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que cambió el criterio fiscal: los jubilados que cotizaron en antiguas mutualidades profesionales pueden reducir sus rendimientos del trabajo para evitar una doble tributación por aportaciones que no pudieron deducirse en su momento.

Desde entonces, Hacienda ha ido ajustando el procedimiento varias veces, lo que ha generado dudas entre los afectados. A día de hoy, el proceso sigue abierto para los ejercicios 2021 y 2022, mientras que las devoluciones correspondientes a 2023 y 2024 ya se aplicaron directamente en las campañas de la renta.

Para muchos contribuyentes, la situación es sencilla: si presentaron la solicitud entre abril y julio de 2025, no tienen que hacer nada más. Ese formulario sirve para gestionar todas las devoluciones pendientes.

Nuevo formulario

Sin embargo, hay un matiz importante. Las solicitudes anteriores a diciembre de 2024 quedaron sin efecto tras los cambios introducidos por Hacienda. En esos casos, es obligatorio presentar un nuevo formulario si se quiere reclamar la devolución.

Además, quienes todavía no hayan iniciado el trámite siguen a tiempo. El plazo para solicitar devoluciones de los ejercicios 2021 y 2022 se extiende hasta febrero de 2027, y hasta febrero de 2028 si solo se reclama el ejercicio 2022.

El mensaje de Hacienda es doble: por un lado, tranquilidad para quienes ya iniciaron el proceso —la mayoría está en marcha—; por otro, aviso para quienes aún no han hecho nada o deben repetir la solicitud.

Porque aunque el 95% esté tramitado, todavía hay miles de contribuyentes que pueden recuperar dinero… si hacen el trámite correcto.