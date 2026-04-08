Lo que de verdad pasa con tu herencia si haces este testamento en pareja

Para los matrimonios casados "en territorio de derecho común" suele darse la creencia de que el testamento es algo "de uno para el otro y después para los hijos", pero lo cierto es que esto no es del todo así. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica que este es uno de los casos comunes que más confusión genera entre los que acuden a la notaría a formalizar su voluntad, ya que la idea inicial que muchos tienen no se corresponde con la realidad jurídica.

"Del uno para el otro"

Según detalla la experta, el tipo de testamento "del uno para el otro" es "inicialmente uno de los más demandados", pero también conlleva "frustación en el cliente" cuando se le explica su alcance y consecuencias. La creencia habitual es que, tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el superviviente “se comporta como propietario”, pudiendo disponer libremente de los bienes, incluso venderlos sin contar con los hijos, y que solo lo restante pasaría a los descendientes. Sin embargo, la realidad no es esta.

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Clemente Buendía aclara que “eso en territorio de derecho común, donde las legítimas de los hijos y descendientes representan las dos terceras partes del haber hereditario, no es posible”. Es decir, la ley protege una parte importante de la herencia que necesariamente corresponde a los hijos, lo que limita la libertad de disposición del cónyuge superviviente. Es decir, el llamado testamento "del uno para el otro" no implica una transmisión de la propiedad plena, sino que "ese uno para el otro es un usufructo". Es decir, "uso, disfrute, pero no titularidad". Por tanto, el cónyuge del viudo puede disfrutar de los bienes (como una casa, por ejemplo), pero no sería el propietario en sentido pleno.

Matices

Aun así, Clemente Buendía subraya que existen matices dentro de esta planificación del testamento: “No podéis dejaros el todo, pero sí una parte”, señala Clemente, quien añade que también es posible “adjudicar bienes muebles en propiedad y dinero, si vuestro patrimonio lo permite”. Estas opciones permiten adaptar el testamento a las necesidades del matrimonio dentro de los límites legales.

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En cualquier caso, la notaria insiste en que "para todo es imprescindible hacer testamento" y que si no se puede conseguir al 100% la autonomía e independencia económica deseada, sí se pueden buscar fórmulas que nos acerquen a un buen porcentaje.