Juanma Lorente, abogado laboralista, desvela qué hacer si te bajan el sueldo: “No pueden hacerlo porque sí”

Encontrarte con una nómina más baja de lo habitual puede ser un susto… pero también una situación con consecuencias legales importantes. El abogado laboralista Juanma Lorente lanza un mensaje claro: una empresa no puede bajarte el sueldo sin una razón justificada.

“Tu jefe no te puede bajar el salario porque sí. Tiene que haber una razón muy, muy justificada”, explica el experto, que advierte de que, si no existe ese motivo, el trabajador puede reclamar.

Aitana Solera

Qué puedes hacer si te bajan el sueldo

Según Juanma Lorente, hay dos opciones principales si la empresa reduce tu salario sin justificación: por un lado, puedes reclamar judicialmente para recuperar tu sueldo anterior. “Tendrás 20 días desde que tu jefe te baja el salario para demandar”, señala.

Ese plazo es clave. Si se supera, las opciones se reducen considerablemente: “Como pasen los 20 días, te quedas cobrando menos. No se puede hacer nada”.

La otra opción: irte con indemnización

El abogado también apunta a una segunda vía que muchos trabajadores desconocen: rescindir el contrato con derecho a indemnización y paro.

“Si te bajan el sueldo sin motivo, puedes marcharte de la empresa con indemnización y con paro”, explica. En algunos casos, incluso lo plantea como una oportunidad: “Si ya tenías ganas de irte, aprovéchalo”.

Un detalle que muchos pasan por alto

Uno de los aspectos más importantes es actuar rápido. El plazo de 20 días comienza desde el momento en que se aplica la bajada salarial, no desde que el trabajador decide reclamar.

Por eso, revisar la nómina y detectar cualquier cambio es fundamental para poder reaccionar a tiempo.

Revisa tu nómina: Fallo en la base mínima de cotización / Eva Abril

No todo vale para la empresa

La clave está en la justificación. Las empresas pueden modificar condiciones laborales en ciertos casos, pero deben hacerlo siguiendo unos procedimientos y con causas concretas.

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Si no es así, el trabajador tiene herramientas legales para defender sus derechos.