¿Se puede anular un testamento si quien firmó padecía demencia? La abogada Laura Lobo lo aclara

Cuando una persona ha padecido o padece algún tipo de demencia u enfermedad que pueda afectar a las facultades mentales es frecuente que, al abrirse testamento, algún heredero se pueda plantear si puede anularlo. La especialista en derecho relacionado con familia y herencias Laura lobo explica que, por lo general, los herederos (generalmente perjudicados) creen que por el simple diagnóstico de alguna enfermedad como el Alzhéimer o similar, impiden otorgar testamento. "La realidad es que no es así, puntualiza".

La clave

Según Lobo, la clave está en quién debe valorar si esa persona puede testar en el momento: “A quien le corresponde hacer un juicio de capacidad y valorar si efectivamente una persona concreta puede hacer testamento en un momento concreto con independencia de su diagnóstico es el notario”. Por tanto, si el notario considera que esa persona tiene capacidad suficiente, firmará el testamento y “ese testamento es plenamente válido”.

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¿Se puede impugnar?

Si alguno de los herederos o interesados opinan que la persona no tenía facultades suficientes para otorgar testamento en el momento de su firma, "será necesario impugnarlo", señala la abogada. Sin embargo, Lobo insiste en que no bastará con acreditar que existía un diagnóstico, "porque eso es relativamente fácil". Se deberá probar que la persona realmente no tenía las facultades suficientes como para hacer testamento, ya que la enfermedad en sí depende de varios factores: el avance de la misma en el momento de la firma o el tipo de dolencia, entre otros.

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Laura Lobo recalca que “el simple hecho de un diagnóstico no imposibilita a una persona hacer testamento ni anula directamente ese testamento”. Por eso, cuando una persona con este tipo de diagnóstico se plantea otorgar testamento, considera que es “muy aconsejable que se asesore muy bien” para “blindar ese testamento” y evitar que en el futuro puedan surgir problemas entre herederos o interesados.