Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ecándalo Les NausAgresión profesora EldaMatriarcado droga VillenaEl tiempoPirómano La VilaNueva zona azul AlicanteSupermercado objetos robados Alicante
instagramlinkedin

Condenan a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por negarle un horario para cuidar a sus hijos

La Justicia refuerza el derecho a la conciliación y obliga a conceder un turno fijo de mañana a una empleada en Murcia

La empresa deberá indemnizar con 3.000 euros a la empleada por negarle la conciliación familiar.

La empresa deberá indemnizar con 3.000 euros a la empleada por negarle la conciliación familiar. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

EFE

Negar un cambio de horario para cuidar a los hijos puede salir caro. Un juzgado de lo Social de Murcia ha condenado a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por rechazar su solicitud de jornada adaptada para conciliar su vida familiar.

La sentencia no solo impone esa compensación económica, sino que además obliga a la empresa a concederle un turno fijo de mañana, de 6:00 a 14:00 horas, sin rotaciones.

El motivo: cuidar a sus hijos

La empleada había solicitado en octubre de 2025 ese horario para poder atender a sus dos hijos, de nueve años y apenas cuatro meses. La empresa, sin embargo, denegó la petición alegando que supondría un perjuicio para la organización interna y el equilibrio del equipo.

Pero el juzgado no ha dado por válidos esos argumentos.

Sin pruebas, no hay justificación

La resolución considera que las razones de la empresa “no son de recibo”, ya que no estaban respaldadas por datos concretos que acreditaran ese supuesto impacto organizativo.

Además, hay un elemento clave: la empresa no compareció en el procedimiento, lo que impidió al juez valorar si existía realmente un conflicto entre las necesidades del negocio y el derecho de la trabajadora.

Un derecho cada vez más protegido

El fallo reconoce el derecho de la empleada a adaptar su jornada y deja un mensaje claro: las empresas deben justificar de forma precisa cualquier negativa a la conciliación.

No basta con alegar problemas organizativos de forma genérica. Es necesario demostrarlo.

Un aviso para las empresas

La sentencia refuerza una tendencia creciente en los tribunales: la protección del derecho a la conciliación laboral y familiar.

Noticias relacionadas y más

En la práctica, supone un aviso directo para las empresas: rechazar este tipo de solicitudes sin argumentos sólidos puede acabar en condena económica… y en la obligación de conceder el horario solicitado. Porque, cada vez más, la conciliación no es una opción. Es un derecho.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
  2. Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
  3. Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
  4. Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó
  5. La Bonoloto convierte a un ilicitano en rico: 2.274.042 euros de premio
  6. Problemas con la campaña de la renta en la Comunidad Valenciana: Renta Web aún no permite aplicar las deducciones de las gafas o el gimnasio
  7. La curiosa fórmula de Costas y el Ayuntamiento para impedir el estacionamiento de caravanas en el litoral de Alicante
  8. La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda

Condenan a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por negarle un horario para cuidar a sus hijos

Condenan a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por negarle un horario para cuidar a sus hijos

La IV Semana de la Moda de Alcoy refuerza su papel de encuentro entre el textil y la creatividad

La IV Semana de la Moda de Alcoy refuerza su papel de encuentro entre el textil y la creatividad

Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, alerta sobre pactar el despido con la empresa: "5.000 euros de multa"

Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, alerta sobre pactar el despido con la empresa: "5.000 euros de multa"

CSIF pide a Educación un borrador de propuestas antes de negociar mejoras

CSIF pide a Educación un borrador de propuestas antes de negociar mejoras

Simulador de la Renta 2026: cómo saber en minutos si Hacienda te devolverá dinero en la declaración de este año

Simulador de la Renta 2026: cómo saber en minutos si Hacienda te devolverá dinero en la declaración de este año

El diésel vuelve a subir tras caer por la rebaja del IVA

El diésel vuelve a subir tras caer por la rebaja del IVA

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, durante la comisión de Exteriores en la que ha comparecido.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, durante la comisión de Exteriores en la que ha comparecido.

Apunta la fecha: todas las películas internacionales que podrás ver en el Cineclub Luis Buñuel de Elche

Apunta la fecha: todas las películas internacionales que podrás ver en el Cineclub Luis Buñuel de Elche
Tracking Pixel Contents