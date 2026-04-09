Confirmado por Hacienda: todas las personas que cobren el IMV tendrán que hacer la declaración de la Renta

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación dirigida a personas que viven solas o en unidades familiares con escasos recursos económicos, con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos que permitan cubrir necesidades básicas. Desde su puesta en marcha, miles de hogares dependen de esta ayuda para sostener su día a día.

Para poder acceder al IMV, es necesario cumplir una serie de requisitos, como acreditar residencia legal y continuada en España durante al menos un año, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y formar parte de una unidad de convivencia estable durante un mínimo de seis meses. Además, esta prestación es compatible con ingresos laborales y contempla incentivos para fomentar la incorporación al mercado de trabajo, lo que la convierte en una ayuda flexible para mejorar la situación de las familias.

Declarar el IMV

Sin embargo, más allá de su función social, el IMV también conlleva obligaciones fiscales que muchos beneficiarios desconocen o pasan por alto. La Agencia Tributaria ha reiterado que todas las personas que forman parte de un hogar donde se percibe esta prestación están obligadas a presentar la declaración de la Renta. No solo el titular de la ayuda, sino también el resto de miembros de la unidad de convivencia deben cumplir con este trámite, independientemente de que tengan o no ingresos.

Esta exigencia se aplica incluso en aquellos casos en los que los ingresos sean muy bajos o inexistentes. Es decir, el hecho de recibir el IMV implica automáticamente la obligación de presentar el IRPF cada año. No hacerlo puede tener consecuencias importantes, ya que se considera un incumplimiento de las condiciones de la prestación. De hecho, la administración puede llegar a suspender temporalmente el pago del subsidio si no se presenta la declaración correspondiente.

Cuantía del IMV para 2026 / moncloa.gob.es

A pesar de esta obligación, Hacienda aclara que el IMV tiene un tratamiento fiscal específico. En la mayoría de los casos, esta ayuda no tributa directamente, ya que está exenta dentro de determinados límites. Solo en el supuesto de que la cantidad percibida supere ciertos umbrales, el exceso deberá incluirse como rendimiento del trabajo. Esta situación también puede darse si se combinan otras ayudas públicas destinadas a colectivos vulnerables.

Casillas

En la práctica, esto significa que muchas declaraciones de beneficiarios del IMV serán muy sencillas. En numerosos casos, el resultado será neutro, es decir, ni a pagar ni a devolver, especialmente si no existen otras fuentes de ingresos. Las casillas aparecerán con importes cero, lo que facilita el proceso y reduce la complejidad del trámite. Aun así, la obligación de presentar la declaración se mantiene, independientemente del resultado final.

Hijos menores

En el caso de familias con hijos menores, la Agencia Tributaria recomienda valorar la opción de realizar una declaración conjunta, especialmente si los progenitores están casados. Si no lo están, uno de ellos puede presentar la declaración con los hijos y el otro hacerlo de forma individual. Esta decisión puede influir en el resultado final y conviene analizar cuál es la opción más favorable en cada situación.

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Por otro lado, es importante no confundir esta obligación con la de otros colectivos. Por ejemplo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo o subsidios no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta en determinadas circunstancias, siempre que se aprueben las medidas previstas por el Gobierno. En cambio, en el caso del IMV, la obligación es clara y afecta a todos los integrantes del hogar.