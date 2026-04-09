David Jiménez, abogado, avisa: “Si uno de los hijos saca dinero de la cuenta del padre, tiene que computar en la herencia”

Los conflictos por herencias entre hermanos son más habituales de lo que parece, especialmente cuando entra en juego el dinero en cuentas bancarias antes del fallecimiento. El abogado experto en herencias David Jiménez aclara qué ocurre en estos casos y si se puede reclamar.

“Si un hijo saca dinero de la cuenta del padre, eso tiene que computar en la futura herencia”, explica el experto, que insiste en que estas situaciones no son tan simples como parecen.

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Qué pasa si un hermano saca dinero antes de la herencia

Uno de los casos más frecuentes es que alguno de los hijos retire dinero de la cuenta del padre antes del reparto. Esto puede generar un desequilibrio entre herederos. “Si yo saco dinero de la cuenta de tu padre, tú vas a cobrar menos”, resume.

Sin embargo, ese dinero no desaparece sin más. En muchos casos puede considerarse un adelanto de herencia, lo que significa que debe tenerse en cuenta en el reparto final.

La clave: demostrar de dónde sale el dinero

Para que ese dinero se tenga en cuenta, es fundamental poder demostrarlo. Y ahí entran en juego los extractos bancarios. El abogado lo explica así: hay que analizar “qué conceptos hay, cómo se ha sacado el dinero y si se puede justificar esa salida”.

Es decir, no todo retiro implica automáticamente un abuso. Puede haber casos en los que el dinero se haya utilizado para gastos del propio padre, lo que cambiaría completamente la situación.

No todo es tan sencillo

El experto insiste en que cada caso tiene matices. Por ejemplo, puede influir si el padre autorizó esos movimientos o si existía algún tipo de engaño o abuso.

“Siempre hay que mirar los matices”, subraya. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, es clave revisar toda la documentación y entender el contexto de esos movimientos bancarios.

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Un conflicto más común de lo que parece

Las herencias siguen siendo uno de los principales focos de conflicto entre familias. Situaciones como esta pueden generar tensiones importantes si no se gestionan correctamente.

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Por eso, contar con asesoramiento y analizar bien cada caso puede marcar la diferencia entre un reparto justo… o un problema legal.