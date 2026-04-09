El hombre detrás de Bitcoin: una investigación de The New York Times señala a Adam Back como creador de la criptomoneda

Durante casi dos décadas, la identidad de Satoshi Nakamoto —el creador de Bitcoin— ha sido uno de los grandes enigmas de la era digital. Un misterio que mezcla tecnología, anonimato y una fortuna potencial de miles de millones de dólares. Ahora, una investigación del New York Times vuelve a agitar el debate al señalar a un nombre concreto: el criptógrafo británico Adam Back.

Una obsesión periodística que dura años

El periodista John Carreyrou, conocido por destapar el caso Theranos, pasó más de un año analizando miles de mensajes antiguos, correos electrónicos y foros de criptografía en busca de pistas. Su objetivo: descubrir quién se esconde tras el pseudónimo que en 2008 presentó Bitcoin al mundo.

El periodista John Carreyrou en un vídeo en el que explica su investigación. / The New York Times

Aunque otros lo han intentado durante años —con más de un centenar de sospechosos— ninguno ha logrado aportar pruebas concluyentes. El propio Carreyrou había abandonado antes la investigación por su complejidad. Hasta que un documental y nuevas filtraciones reavivaron su interés.

Las pistas que apuntan a Adam Back

La investigación se centra en Adam Back, un informático británico de 55 años y figura clave en el ecosistema cripto. No es un desconocido: inventó Hashcash, un sistema que inspiró directamente el mecanismo de “minado” de Bitcoin.

Las coincidencias que recoge su reportaje son llamativas:

Perfil técnico casi idéntico : experto en criptografía, sistemas distribuidos y programación en C++, pilares de Bitcoin.

: experto en criptografía, sistemas distribuidos y programación en C++, pilares de Bitcoin. Relación directa con las ideas previas : Back ya había planteado en los años 90 conceptos muy similares a los de Bitcoin, como dinero digital descentralizado y resistente al control estatal.

: Back ya había planteado en los años 90 conceptos muy similares a los de Bitcoin, como dinero digital descentralizado y resistente al control estatal. Vínculo con los cypherpunks : el grupo de activistas tecnológicos obsesionados con la privacidad y el dinero digital, del que también surgió Bitcoin.

: el grupo de activistas tecnológicos obsesionados con la privacidad y el dinero digital, del que también surgió Bitcoin. Similitudes lingüísticas: análisis de estilo detectan coincidencias en expresiones, errores gramaticales y uso del lenguaje entre Back y los textos de Satoshi.

Además, la investigación destaca un patrón curioso: Back desaparece de los foros justo cuando Satoshi está activo… y reaparece cuando este desaparece.

El detalle que lo cambia todo: el lenguaje

Uno de los elementos más llamativos del reportaje es el análisis lingüístico. El equipo cruzó miles de textos de expertos en criptografía con los escritos de Satoshi.

Una de las pruebas del análisis lingüístico que aporta el periodista que ha llevado a cabo la investigación. / The New York Times

El resultado: Back aparece como el perfil más cercano en varios análisis, especialmente en aspectos muy concretos como el uso de guiones, ciertas expresiones técnicas o combinaciones de inglés británico y estadounidense.

No es una prueba definitiva, pero sí una de las coincidencias más consistentes encontradas hasta ahora.

Una teoría… sin confirmación

Pese a la acumulación de indicios, hay un problema clave: no existe prueba concluyente.

En el mundo de Bitcoin, solo hay una forma de demostrar quién es Satoshi: mover los primeros bitcoins creados. Y eso nunca ha ocurrido.

El propio Adam Back niega ser el creador de la criptomoneda, atribuyendo todas las coincidencias a casualidades. Durante entrevistas con el periodista, rechazó repetidamente la teoría pero evitó proporcionar ciertos datos técnicos que podrían haber aclarado el asunto.

La fortuna que tendría

Si Adam Back fuera realmente Satoshi Nakamoto, la fortuna que tendría sería difícil de imaginar. Las estimaciones más aceptadas apuntan a que el creador de Bitcoin acumuló en sus inicios alrededor de 1,1 millones de bitcoins, una cantidad que, al precio actual de la criptomoneda, equivaldría a más de 100.000 millones de dólares.

Evolución del precio del Bitcoin en los últimos años. / CoinMarketCap

Esta cifra lo situaría entre las mayores fortunas del planeta, al nivel de los grandes magnates tecnológicos y financieros. Sin embargo, hay un elemento que alimenta aún más el misterio: esos bitcoins nunca se han movido. Permanecen intactos desde que fueron generados, sin transferencias ni ventas conocidas.

Esa inactividad ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos creen que se trata de una decisión consciente para no influir en el mercado; otros sugieren que las claves podrían haberse perdido o que incluso Satoshi ya no estaría vivo. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que, de poder acceder a esos fondos, su propietario sería hoy una de las personas más ricas del mundo… sin haber dado nunca la cara.

Otros "sospechosos"

A lo largo de los años, la identidad de Satoshi Nakamoto ha generado una auténtica lista de sospechosos. Algunos nombres han cobrado especial fuerza por su perfil técnico, su cercanía al origen de Bitcoin o ciertas coincidencias llamativas:

Hal Finney

Hal Finney / INFORMACIÓN

Uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin y la primera persona en recibir una transacción de Satoshi. Experto en criptografía y miembro de los cypherpunks, encajaba perfectamente en el perfil. Sin embargo, falleció en 2014 y siempre negó ser Nakamoto.

Nick Szabo

Creador de “bit gold”, un sistema previo muy similar a Bitcoin. Su conocimiento técnico y sus escritos lo situaron durante años como uno de los favoritos. Muchos investigadores ven en él al candidato más sólido, aunque él también lo ha negado.

Dorian Nakamoto

Un ingeniero japonés-estadounidense señalado por la revista Newsweek en 2014. Su nombre real coincidía con el pseudónimo, lo que disparó la teoría, pero pronto quedó desacreditada y él negó cualquier relación.

Craig Wright

Craig Wright, en el documental de la BBC. / INFORMACIÓN

Empresario australiano que afirmó públicamente ser Satoshi. Durante años protagonizó una batalla mediática y judicial, pero tribunales y expertos han cuestionado sus pruebas, y su credibilidad está muy deteriorada.

Len Sassaman

Criptógrafo y activista de la privacidad. Tras su fallecimiento en 2011, algunos vieron paralelismos entre su perfil y el de Satoshi, especialmente por su vinculación con los cypherpunks.

Peter Todd

Desarrollador canadiense vinculado a Bitcoin desde sus inicios. Un documental reciente lo señaló como posible Satoshi, aunque con pruebas consideradas débiles por la comunidad.

Además, siempre ha existido una teoría alternativa: que Satoshi no sea una sola persona, sino un grupo de desarrolladores. Sin embargo, muchos expertos la descartan, ya que mantener el secreto durante tantos años sería extremadamente difícil.

El misterio sigue vivo

La investigación de The New York Times no cierra el caso, pero sí lo reaviva con fuerza. Y refuerza una idea que lleva años sobrevolando el universo cripto: Satoshi Nakamoto probablemente no es un desconocido cualquiera, sino alguien profundamente integrado en la comunidad tecnológica que dio origen a Bitcoin.

Bitcoin: ¿Merece la pena invertir? / Eva Abril

Quizá algún día se sepa la verdad. O quizá no.

Porque, como muchos dentro del ecosistema defienden, el anonimato de Satoshi es parte esencial del propio Bitcoin: una moneda sin dueño… ni rostro.