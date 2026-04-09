Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, alerta sobre pactar el despido con la empresa: "5.000 euros de multa"
El experto explica los riesgos de acordar un despido para cobrar el paro, una práctica cada vez más habitual en España
Pactar un despido para cobrar el paro es una práctica más habitual de lo que parece, pero puede salir muy cara. El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo advierte de que no solo no es legal, sino que puede acabar en sanciones importantes tanto para la empresa como para el trabajador.
“Cada vez es más común que empresa y trabajador pacten la prestación por desempleo”, explica el experto, que recuerda que en los casos más graves incluso puede considerarse un delito.
Una multa de 5.000 euros y devolución del paro
El abogado relata un caso reciente que ilustra bien los riesgos. Una empresa acordó con una trabajadora simular un despido para que pudiera acceder al paro. “Le hicieron una carta de despido de dos párrafos, no pasaron por conciliación y no le pagaron ninguna indemnización”, señala.
La situación levantó sospechas en la Seguridad Social, que actuó: la empresa fue sancionada con una multa de 5.000 euros y la trabajadora obligada a devolver toda la prestación por desempleo que había cobrado durante seis meses.
Un error más común de lo que parece
Según explica Barrionuevo, este tipo de acuerdos suelen darse cuando la relación laboral se deteriora o cuando el trabajador quiere marcharse pero no tiene derecho a paro. “En España somos el país de la picaresca”, apunta, aunque insiste en que eso no significa que no haya consecuencias.
De hecho, uno de los errores más frecuentes es pensar que, porque otras personas lo han hecho, no habrá problema.
Por qué es ilegal pactar el despido
El motivo es claro: el paro está pensado para quienes pierden su empleo de forma involuntaria. Si se simula un despido, se está falseando esa situación.
Por eso, cuando la administración detecta irregularidades, puede actuar con sanciones económicas y exigir la devolución de las cantidades cobradas.
El riesgo de “hacerlo mal”
El abogado insiste en que el problema no es solo la práctica en sí, sino cómo se hace. “No te creas que siempre te vas a salir con la tuya, sobre todo si haces las cosas mal”, advierte.
En el caso que expone, la falta de indemnización, la ausencia de conciliación y otros detalles fueron claves para que la Seguridad Social detectara el fraude.
Una advertencia clara
El mensaje del experto es contundente: pactar un despido para cobrar el paro puede parecer una solución rápida, pero implica riesgos importantes.
Y, como demuestra este caso, las consecuencias pueden llegar meses después.
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