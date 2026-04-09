Confirmado por la Seguridad Social: necesitarás 37 años cotizados para cobrar la pensión de jubilación íntegra

La jubilación es una de las principales preocupaciones de los trabajadores en España. Las cotizaciones a la Seguridad Social durante la vida laboral son la base sobre la que se calcula la futura pensión, por lo que cada año trabajado influye directamente en la cuantía que se recibirá al retirarse. Entender cómo funciona este sistema es clave para planificar el futuro económico.

En este sentido, no solo importa cuánto se cotiza, sino también durante cuánto tiempo. Las bases de cotización determinan el importe de la pensión, mientras que los años cotizados condicionan el porcentaje de esa base reguladora al que se tiene derecho. Por ello, cada vez más trabajadores prestan atención a su historial laboral y a las exigencias legales que marcarán su jubilación en los próximos años.

Cobrar la pensión completa

Dentro de este proceso de cambios, la Seguridad Social ha confirmado un nuevo incremento en los años necesarios para cobrar la pensión completa. A partir de 2027, será imprescindible haber cotizado al menos 37 años para acceder al 100% de la base reguladora. Este ajuste forma parte de la reforma iniciada con la Ley 27/2011, que estableció un periodo transitorio progresivo desde 2013 hasta su aplicación definitiva.

Actualmente, en 2026, el requisito se sitúa en 36 años y seis meses cotizados, por lo que el incremento previsto supone medio año adicional. Se trata del último escalón de este proceso de endurecimiento gradual, diseñado para adaptar el sistema al envejecimiento de la población y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Además, no solo cambia el número de años exigidos, sino también la forma en que se calculan los porcentajes de pensión en función del tiempo cotizado.

Edad de jubilación

Conviene aclarar que los años cotizados no son lo mismo que la edad de jubilación, aunque ambos conceptos están relacionados. Mientras la edad determina cuándo se puede acceder a la pensión, los años cotizados influyen en cuánto se cobra. Así, una persona puede jubilarse a la edad legal correspondiente, pero no percibir el 100% de la pensión si no alcanza el periodo mínimo de cotización requerido.

El sistema mantiene que con 15 años cotizados se tiene derecho al 50% de la base reguladora. Sin embargo, a partir de ahí, los incrementos porcentuales cambian con la nueva normativa. Desde 2027, cada mes adicional cotizado hasta alcanzar un total de 248 meses añadirá un pequeño porcentaje extra, y en los meses finales el incremento será ligeramente menor, hasta completar el 100% con los 37 años. Esto implica que carreras laborales más largas serán necesarias para alcanzar la pensión íntegra.

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La progresión es gradual: por ejemplo, con 25 años cotizados se obtiene aproximadamente el 72,8% de la base reguladora, mientras que con 30 años se alcanza en torno al 84,2%. Solo al llegar a los 37 años se consigue el total. Traducido a cifras, una base reguladora de 1.600 euros supondría cobrar unos 1.164 euros con 25 años cotizados, frente a los 1.600 euros completos al alcanzar el máximo. Esta diferencia evidencia la importancia de prolongar la vida laboral si se quiere maximizar la pensión.