Simulador de la Renta 2026: cómo saber en minutos si Hacienda te devolverá dinero en la declaración de este año

La campaña de la declaración de la Renta ya está en marcha y, como cada año, millones de contribuyentes en España comienzan a revisar sus cuentas con Hacienda. Desde los primeros días, muchos ciudadanos acceden a sus datos fiscales, consultan borradores y tratan de anticipar si este ejercicio les supondrá un ingreso adicional o, por el contrario, un pago inesperado. La incertidumbre sobre el resultado final es una de las principales preocupaciones en estas semanas.

En este contexto, las preguntas se repiten: ¿me saldrá a devolver?, ¿tendré que pagar?, ¿hay deducciones que no estoy teniendo en cuenta? Con cambios fiscales que afectan a distintos perfiles, la planificación previa cobra más importancia que nunca. Por ello, cada vez más contribuyentes buscan herramientas que les permitan adelantarse al resultado antes de presentar la declaración oficial.

Simulador de la Renta

A partir de aquí entra en juego uno de los recursos más útiles de la Agencia Tributaria: el simulador de la Renta, conocido como Renta Web Open. Este programa permite realizar una estimación del resultado de la declaración sin necesidad de identificarse ni acceder a los datos fiscales reales. Su objetivo es ofrecer una orientación clara sobre si la declaración saldría “a devolver” o “a ingresar”, en caso contrario.

El funcionamiento del simulador reproduce los cálculos y validaciones del sistema oficial de la Agencia Tributaria, aunque con una diferencia clave: no incorpora la información personal que Hacienda tiene registrada. Es decir, el usuario debe introducir manualmente todos los datos económicos y personales. Aun así, la herramienta permite obtener una aproximación bastante realista del resultado en pocos minutos, lo que la convierte en un recurso muy útil para planificar.

Cómo acceder al simulador

El acceso al simulador es sencillo. Puede encontrarse en la web de la Agencia Tributaria dentro del apartado de Renta o mediante el menú de gestiones del IRPF. Una vez dentro, el contribuyente puede comenzar una nueva simulación o cargar una anterior si dispone del archivo correspondiente. A partir de ahí, deberá completar datos identificativos y, posteriormente, añadir información económica: ingresos del trabajo, rendimientos de actividades, alquileres, deducciones o ganancias patrimoniales.

El sistema permite navegar por las distintas secciones de la declaración, modificar datos, buscar casillas concretas y comprobar en tiempo real cómo afectan los cambios al resultado final. Al completar la información, el simulador muestra un resumen donde aparece la cifra clave: si es negativa, significa que la declaración sería a devolver; si es positiva, el resultado sería a pagar. Además, existe la opción de guardar la simulación en PDF para revisarla o compararla con otros escenarios.

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No obstante, conviene subrayar que se trata de una herramienta meramente informativa. El resultado no es vinculante ni sustituye a la declaración oficial, ya que el cálculo definitivo dependerá de los datos fiscales completos que maneje la Agencia Tributaria. Aun así, su utilidad es evidente, especialmente en un ejercicio con novedades fiscales como nuevas deducciones para rentas bajas, ajustes en el ahorro o incentivos vinculados a la eficiencia energética.