Volar desde Alicante a Londres, más barato que ir a Granada en autobús: "Un día habrá que abrir el melón de lo que cuesta viajar por España"

Un vuelo de ida y vuelta entre Alicante y Londres por menos de 40 euros frente a un billete de autobús Alicante-Granada por prácticamente el mismo precio… pero solo de ida. La comparación, compartida en redes sociales, ha vuelto a poner sobre la mesa una sensación cada vez más extendida: viajar dentro de España puede resultar sorprendentemente caro.

El usuario Bryan resumía el contraste con cifras muy concretas: 39,98 euros por volar a Londres frente a 39 euros por un trayecto en autobús dentro del país. Una diferencia que, más allá del dato puntual, ha servido para reactivar un debate que lleva tiempo latente.

El "melón" del turismo nacional

Otro usuario, Sergio, ya lo planteaba días antes con un mensaje que ha resonado entre miles de personas: "No tiene ningún sentido que te salga más barato irte más de una semana al Caribe con todo incluido que cuatro días aquí".

La frase, exagerada o no, refleja una percepción común: los precios del turismo nacional —transporte, alojamiento y servicios— se han disparado, hasta el punto de competir (o incluso perder) frente a destinos internacionales.

¿Por qué ocurre esto?

Aunque cada caso depende de múltiples factores, hay varias claves que ayudan a entender estas diferencias:

Competencia en vuelos internacionales : las aerolíneas ‘low cost’ abaratan rutas muy demandadas, como Londres, donde operan múltiples compañías.

: las aerolíneas ‘low cost’ abaratan rutas muy demandadas, como Londres, donde operan múltiples compañías. Estrategia de precios : los vuelos se ajustan mucho a la demanda y a la antelación, mientras que otros transportes son más rígidos.

: los vuelos se ajustan mucho a la demanda y a la antelación, mientras que otros transportes son más rígidos. Costes estructurales : el transporte terrestre en España (especialmente el autobús) depende de concesiones y rutas menos flexibles.

: el transporte terrestre en España (especialmente el autobús) depende de concesiones y rutas menos flexibles. Alta demanda interna: destinos turísticos nacionales mantienen precios elevados, sobre todo en temporada media y alta.

Una queja que va más allá del transporte

El malestar no se limita a los desplazamientos. Muchos usuarios señalan que el problema es global: alojamientos caros, restauración al alza y servicios turísticos que encarecen cualquier escapada nacional.

De ahí que cada vez más viajeros opten por mirar fuera, donde paquetes cerrados, promociones o la competencia internacional permiten ajustar más los precios.

El tuit ha generado una fuerte discusión, con opiniones muy divididas entre quienes denuncian los precios y quienes creen que la comparación no tiene sentido.

“Los que decís eso o sois tontos o no sabéis mirar”, critica Jaume Ferrer , cuestionando la veracidad del planteamiento.

, cuestionando la veracidad del planteamiento. “Tiene sentido... desde la óptica del mercado”, apunta AbelardoIT , defendiendo la lógica de precios.

, defendiendo la lógica de precios. “Porque se ha convertido para otro tipo de turismo y no para el nacional”, sostiene Laralana.

España recibió 10,7 millones de turistas extranjeros hasta febrero, con gasto récord / Europa Press

Otros usuarios respaldan la idea de que viajar dentro de España resulta caro:

“Precios altos en comparación al sueldo español, turismo masivo con mayor poder adquisitivo, la mayoría de españoles tiene festivos los mismos días inamovibles haciendo que la demanda se concentre mucho, etc”, afirma N✘RD.

“Desde pandemia literal…”, añade princess_catalunya , apuntando a un cambio reciente en los precios.

, apuntando a un cambio reciente en los precios. “Tengo un amigo que le ha salido más caro ir de Barcelona a Sevilla que irse a Japón”, comenta Inés A. Esteve.

También hay comparaciones con otros destinos y críticas al turismo:

“Con ese dinero me voy a Asia”, señala The Punisher , aunque otros le responden que el Caribe no es precisamente barato.

, aunque otros le responden que el Caribe no es precisamente barato. “Por la misma razón que tú te vas al Caribe, los guiris vienen a España”, apunta El taxista de Wall St .

. “Nos estamos volviendo locos”, resume X. Sierra, aludiendo al encarecimiento general.

¿Percepción o realidad?

Las comparaciones virales suelen simplificar situaciones complejas. No siempre es más barato viajar al extranjero que dentro de España, pero sí es cierto que determinadas combinaciones de fechas, ofertas y destinos pueden generar paradojas como la de los tuits.

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Lo que está claro es que el debate sigue abierto. Y cada vez que alguien encuentra un vuelo internacional más barato que un trayecto nacional… vuelve a encenderse.