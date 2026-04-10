Los consejos de la OCU para revisar el borrador de la Renta y ahorrar mucho dinero en impuestos

La campaña de la declaración de la Renta es uno de los momentos clave del año para millones de contribuyentes en España. Cada ejercicio fiscal trae consigo novedades, cambios normativos y, sobre todo, la oportunidad de ajustar cuentas con Hacienda. Sin embargo, más allá de cumplir con la obligación, también es una ocasión para optimizar la factura fiscal si se conocen bien las reglas.

Ahorrar en impuestos no siempre implica grandes estrategias, sino prestar atención a pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Muchos contribuyentes confían plenamente en el borrador que facilita la Agencia Tributaria, pero lo cierto es que este documento no siempre recoge toda la información ni aplica automáticamente todas las ventajas fiscales disponibles.

Los consejos de la OCU

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en la importancia de revisar el borrador antes de confirmarlo. Aunque se elabora con los datos que tiene Hacienda, pueden faltar elementos relevantes o existir errores que afecten al resultado final. Por ello, la organización recomienda comprobar con detenimiento varios aspectos clave para evitar problemas futuros y no pagar más de lo necesario.

Así puedes solicitar el borrador de la declaración de la renta / Eva Abril

Datos personales

Uno de los primeros puntos a revisar son los datos personales y familiares. Cambios como un nuevo domicilio, matrimonio, divorcio o el nacimiento de hijos pueden influir directamente en el resultado de la declaración, ya que afectan a los mínimos personales y familiares. También es importante verificar si se han aplicado correctamente beneficios fiscales por personas a cargo, como mayores o dependientes.

Otro apartado relevante tiene que ver con los inmuebles. La OCU recomienda comprobar que los ingresos y gastos asociados a viviendas están correctamente reflejados, especialmente en casos de propiedades compartidas. El porcentaje de titularidad o el uso del inmueble (vivienda habitual, alquiler, etc.) pueden modificar la tributación y, por tanto, el importe a pagar o devolver.

Además, hay que prestar especial atención a la declaración de bienes transmitidos. Si durante el ejercicio se ha vendido o donado algún bien, es obligatorio incluir la ganancia o pérdida patrimonial generada. En este punto conviene recordar que, en el caso de donaciones, las pérdidas no se pueden compensar, lo que puede influir en el resultado final de la declaración.

La OCU también destaca la importancia de revisar todas las deducciones disponibles. Entre ellas, las familiares, como las aplicables por discapacidad o familia numerosa, o la deducción por maternidad en caso de haber tenido hijos recientemente. Asimismo, existen incentivos vinculados a la sostenibilidad, como la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga, así como deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética.

Deducciones autonómicas

A esto se suman las deducciones autonómicas, que varían según la comunidad de residencia y pueden abarcar desde el alquiler de vivienda hasta gastos educativos, guardería o ayudas domésticas. Muchas de estas ventajas no se aplican automáticamente en el borrador, por lo que es fundamental revisarlas manualmente para no perder oportunidades de ahorro.

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Por último, la organización recomienda comparar qué opción resulta más favorable: la declaración individual o conjunta. En algunos casos, especialmente en unidades familiares, elegir una u otra modalidad puede suponer una diferencia significativa en el resultado final. Además, recuerda que si se detecta algún error tras enviar la declaración, aún es posible corregirlo a través de Renta Web, siempre dentro del plazo establecido.