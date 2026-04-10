Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre la guerra en Irán y alerta de un golpe al bolsillo: “Perderán poder adquisitivo”

España no está en el centro del problema, pero tampoco al margen. La escalada de tensión en torno a Irán puede acabar teniendo efectos visibles en la economía doméstica, y Gonzalo Bernardos lo resume con una idea que mezcla tranquilidad y advertencia: “El país, desde mi perspectiva, que está más inmune a lo que está sucediendo es España”.

Esa “inmunidad”, sin embargo, tiene límites. El economista deja claro que el impacto no llegará tanto por el empleo como por el coste de la vida, en un contexto en el que la energía vuelve a convertirse en un factor clave.

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Menos dependencia, pero precios más altos

Bernardos explica que España parte con ventaja porque “dependemos muy poco de Oriente Medio”, lo que reduce el riesgo de problemas graves de suministro. Pero eso no evita que el país reciba el golpe por otra vía.

“No tendremos los primeros problemas de suministro, pero tendremos un precio más elevado del gas natural o el petróleo”, advierte. Y ese encarecimiento, como ya ocurrió en crisis anteriores, termina trasladándose al conjunto de la economía.

El resultado es directo: más inflación y menor capacidad de compra. De hecho, el economista no duda en anticiparlo con claridad: “Casi todas las familias van a perder poder adquisitivo”.

El empleo aguanta, pero las empresas ganarán menos

A diferencia de otros escenarios de crisis, Bernardos no prevé un deterioro del mercado laboral en España. Su diagnóstico es más matizado y, en cierto modo, más incómodo: la economía seguirá funcionando, pero con menos margen.

“Ni veo que aumente el paro ni veo que haya empresas que tengan que dejar su actividad”, asegura. Sin embargo, introduce una advertencia importante para el tejido empresarial: “Sí que habrá empresas que ganen menos”.

Ese menor beneficio, combinado con el aumento de costes, puede traducirse en un consumo más débil y en un crecimiento más contenido en los próximos meses.

El turismo, pendiente de los vuelos y el combustible

El conflicto también empieza a generar incertidumbre en el sector turístico, especialmente en el transporte aéreo. Algunas aerolíneas ya están ajustando su operativa ante la situación, y Bernardos apunta a dónde pueden llegar los recortes.

“Cuanto más se dependa de los países de Oriente Medio en el suministro de petróleo, más peligro hay”, explica. Y eso se traduce en decisiones concretas: priorizar rutas rentables y recortar en otras.

En este sentido, advierte de que “lo tienen peor aquellos destinos que no son excesivamente rentables, es decir, aeropuertos secundarios”. Incluso no descarta cancelaciones en rutas hacia zonas como Oriente Medio, que podrían afectar indirectamente al flujo turístico.

Aun así, introduce un matiz clave: “Las aerolíneas quieren hacer negocio”, por lo que parte de esos vuelos podrían redistribuirse hacia destinos más atractivos, entre ellos España.

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Una temporada de verano con más incertidumbre

Pese a esa posible redistribución, el economista no da por garantizada una campaña turística tan positiva como se esperaba. El equilibrio es delicado y depende en gran medida de la evolución del contexto internacional.

“Indiscutiblemente, si hay menos vuelos a aeropuertos españoles de playa, tendremos una temporada turística que no será tan buena como parecía”, señala.

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En ese escenario, España seguiría siendo uno de los países mejor posicionados, pero con un crecimiento menos intenso y con más presión sobre precios y márgenes.