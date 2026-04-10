Hacienda lo confirma: así puedes evitar pagar IRPF al vender tu casa si tienes más de 65 años

Vender una vivienda en España suele implicar el pago de impuestos, especialmente cuando se genera una ganancia patrimonial. Sin embargo, existen determinadas situaciones en las que la normativa permite reducir o incluso eliminar esa carga fiscal. Una de ellas afecta directamente a las personas mayores de 65 años, un colectivo que cuenta con algunos beneficios específicos en materia tributaria.

Aun así, conviene no caer en errores o interpretaciones simplificadas. Aunque es cierto que la legislación contempla ventajas fiscales para este grupo de edad, no se trata de una exención automática ni generalizada. Para poder beneficiarse de ella, es necesario cumplir una serie de requisitos muy concretos que, en muchos casos, son desconocidos para los contribuyentes.

Renta vitalicia

La Dirección General de Tributos (DGT) recuerda que los mayores de 65 años pueden evitar tributar por la ganancia obtenida en la venta de una vivienda u otros bienes, siempre que el dinero se destine a un fin muy específico: la constitución de una renta vitalicia.

Este beneficio fiscal está recogido en la Ley del IRPF y permite dejar exenta la ganancia patrimonial si el importe total de la venta se reinvierte en ese producto financiero. Ahora bien, la norma establece límites y condiciones. Por ejemplo, el máximo que puede acogerse a esta ventaja es de 240.000 euros, y si se reinvierte una cantidad inferior, la exención se aplicará solo de forma proporcional.

Dos mujeres miran las ofertas de venta de casas en una inmobiliaria / Andrés Cruz

Uno de los aspectos más importantes es el plazo. Hacienda exige que la reinversión se realice en un periodo máximo de seis meses desde la venta del inmueble. Además, la renta vitalicia debe contratarse con una aseguradora y empezar a cobrarse en un plazo que no supere el año. También se exige que los pagos tengan una periodicidad regular y que su importe no disminuya significativamente con el paso del tiempo.

Así, tener más de 65 años no es suficiente por sí solo para evitar pagar el impuesto. Es imprescindible cumplir todos los requisitos establecidos tanto en la ley como en su reglamento de desarrollo. Entre ellos, figura también la obligación de comunicar a la entidad aseguradora que el dinero invertido procede de la venta del bien, así como reflejar correctamente la operación en la declaración de la Renta si la reinversión no se realiza en el mismo ejercicio.

Otro punto relevante tiene que ver con las condiciones del propio producto contratado. No todas las rentas vitalicias sirven para acogerse a esta exención. La normativa establece límites claros, por ejemplo, en caso de que existan garantías para herederos o beneficiarios. Si se superan ciertos umbrales o se incluyen cláusulas no permitidas, el contribuyente podría perder el derecho al beneficio fiscal.

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Además, cualquier incumplimiento posterior, como retirar el dinero antes de tiempo o modificar las condiciones del contrato, puede tener consecuencias. En ese caso, Hacienda obligaría a tributar por la ganancia patrimonial obtenida en su momento, lo que implicaría presentar una declaración complementaria y abonar los correspondientes intereses de demora.