Un "milagro" en Bitcoin: dos mineros solitarios ganan más de 200.000 dólares cada uno en solo una semana

En un ecosistema dominado por grandes granjas de minería y gigantes tecnológicos, dos historias recientes han devuelto el protagonismo a los pequeños. En apenas una semana, dos mineros independientes han conseguido validar bloques de Bitcoin en solitario, llevándose recompensas de más de 200.000 dólares cada uno.

El último caso se produjo este jueves 9 de abril, cuando un usuario operando por su cuenta logró resolver uno de los complejos acertijos criptográficos que aseguran la red. Como recompensa, obtuvo 3,125 BTC, el equivalente a unos 225.000 dólares al cambio actual.

Ganar la lotería… con una probabilidad ridícula

Lo que hace especialmente llamativo este caso no es solo la recompensa, sino las condiciones en las que se produjo. El minero contaba con una potencia de cálculo ínfima en comparación con el conjunto de la red: prácticamente insignificante frente al enorme hashrate global.

Para ponerlo en contexto, expertos del sector estiman que un perfil así tendría opciones cercanas a acertar un bloque una vez cada varios siglos. Y, aun así, ocurrió.

Este tipo de éxito se asemeja más a ganar la lotería que a un resultado esperable dentro de un sistema dominado por probabilidades puras.

Dos "jackpots" en siete días

El caso no es aislado. Apenas unos días antes, otro minero en circunstancias similares había conseguido exactamente lo mismo: validar un bloque por su cuenta y embolsarse una recompensa prácticamente idéntica.

Dos premios de este calibre en tan poco tiempo han sorprendido incluso a los desarrolladores de servicios de minería, acostumbrados a ver cómo los grandes pools concentran la mayoría de los resultados.

Cómo es posible minar en solitario en 2026

Aunque pueda parecer cosa del pasado, la minería individual sigue siendo técnicamente viable. Plataformas especializadas permiten a usuarios independientes participar sin necesidad de gestionar toda la infraestructura de red, simplificando el proceso a cambio de una pequeña comisión.

Esto abre la puerta a que cualquier persona, incluso con recursos limitados, pueda intentarlo. Eso sí: las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas.

El mensaje oculto de Bitcoin

Más allá de la anécdota, estos casos reafirman uno de los principios fundacionales de Bitcoin: la red sigue siendo abierta y competitiva.

Aunque los grandes actores tienen ventaja por su capacidad de cálculo, el sistema no excluye a los pequeños. Todos compiten bajo las mismas reglas matemáticas, donde el azar sigue jugando un papel clave. Y, de vez en cuando, como ha ocurrido esta semana, ese azar decide sonreír a quien menos se espera.