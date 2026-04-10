El paro es una de las principales redes de protección para los trabajadores en España cuando pierden su empleo. Sin embargo, no todos los ciudadanos conocen en detalle cómo funciona este sistema ni cómo se calcula la duración de la prestación. Saberlo puede marcar la diferencia entre aprovechar al máximo los derechos generados o perder parte de ellos sin darse cuenta.

En términos generales, la prestación por desempleo depende directamente del tiempo que se haya cotizado previamente. Cuantos más días trabajados y cotizados tenga una persona, mayor será el periodo durante el que podrá cobrar el paro. Esta relación es clave para entender el sistema, ya que no se trata de una cantidad fija, sino de una prestación que se ajusta a la trayectoria laboral de cada trabajador.

Las condiciones del SEPE

Para acceder a esta ayuda, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece dos condiciones básicas: haber perdido el trabajo de forma involuntaria y contar con al menos 360 días cotizados en los últimos seis años. Ese mínimo da derecho a cuatro meses de prestación, a partir de los cuales se amplía la duración en función del tiempo trabajado.

Lo que muchos trabajadores no saben es que el sistema funciona por tramos cerrados, y aquí es donde puede surgir un problema poco conocido. Si una persona supera un determinado nivel de cotización pero no alcanza el siguiente escalón, los días adicionales no se acumulan ni se guardan para el futuro. Es decir, se pierden a efectos de una futura prestación.

Así puedes “perder” días de paro: el detalle del SEPE que muchos trabajadores desconocen / Antonio Amoros

Tramos de cotización

El SEPE establece una escala clara: por ejemplo, entre 360 y 539 días cotizados se tiene derecho a 120 días de paro; entre 540 y 719 días, a 180 días; y así sucesivamente hasta un máximo de 720 días (dos años) cuando se alcanzan o superan los 2.160 días cotizados. Una forma orientativa de entenderlo es que, aproximadamente, por cada año trabajado se generan unos cuatro meses de paro, aunque siempre dentro de estos tramos establecidos.

El problema aparece cuando un trabajador se queda justo por debajo del siguiente tramo. Por ejemplo, alguien con 539 días cotizados tendrá derecho a cuatro meses de paro, igual que quien tiene 360 días. Sin embargo, si hubiera alcanzado los 540 días, podría cobrar seis meses. Ese día de diferencia marca un salto importante. Y lo más relevante: esos días que “sobran” no se guardan para el futuro ni se suman a una próxima prestación.

La explicación está en la normativa. La Ley General de la Seguridad Social establece que solo se tienen en cuenta las cotizaciones que no se hayan utilizado previamente para generar un derecho. En la práctica, cuando una persona solicita el paro, el sistema consume el tramo completo que le corresponde, y todo lo que queda fuera de ese escalón desaparece a efectos de futuras prestaciones. El propio SEPE lo confirma: los días sobrantes no se pueden reutilizar más adelante.

Este mismo principio se aplica también en otros supuestos, como cuando no se alcanza el mínimo para cobrar el paro y se solicita un subsidio por insuficiencia de cotización. En esos casos, las cotizaciones utilizadas también se “consumen”, aunque no se haya llegado a disfrutar de toda la prestación contributiva.

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Por todo ello, los expertos recomiendan planificar, en la medida de lo posible, los tiempos de cotización y conocer bien cómo funcionan estos tramos. Entender que el sistema no es acumulativo más allá de los escalones marcados puede evitar sorpresas desagradables.