De 40 a 20 horas semanales de trabajo: así pueden reducirte la jornada y el sueldo si no tienes cuidado

Conocer los derechos laborales no es solo una cuestión teórica, sino una herramienta clave para protegerse frente a posibles abusos en el entorno de trabajo. Muchos empleados confían plenamente en lo que les trasladan sus empresas, pero esa confianza puede jugar en su contra cuando no se revisan con detalle contratos, modificaciones o documentos que requieren firma.

En un contexto donde las relaciones laborales pueden volverse complejas es fundamental que los trabajadores entiendan qué pueden y qué no pueden hacer las empresas. La legislación laboral en España establece límites claros, pero en la práctica, estos pueden diluirse si el propio trabajador no los conoce o no actúa con precaución.

Reducción de jornada impuesta

Uno de los engaños más habituales tiene que ver con la reducción de jornada. Según el abogado laboralista Juanma Lorente “Si estás a jornada completa la empresa no te puede bajar las horas de contrato a no ser que caigas en un engaño”. Es decir, una empresa no puede, de forma unilateral, reducir una jornada de 40 horas a 20 sin el consentimiento del trabajador, ya que esto supondría una modificación sustancial de las condiciones laborales.

El fallo que puede hacer que pierdas la mitad de tu jornada laboral / INFORMACIÓN

Sin embargo, el problema surge cuando ese consentimiento se obtiene de forma poco transparente. “Imagina que estás a 40 horas y tu jefe un día decide reducirte a 20 horas. Legalmente, según el Estatuto de los Trabajadores, no puede hacerlo sin tu consentimiento”, señala el experto.

No firmar sin leer

La situación cambia por completo si el trabajador firma un documento aceptando esa modificación. “Si te pone un papel por medio en el que tú y la empresa estáis de acuerdo en bajar de 40 a 20 horas y tú lo firmas como conforme estás cometiendo un error porque la empresa ahora sí va a poderte bajar las horas de trabajo”, advierte Lorente. En este punto, lo que antes era ilegal pasa a ser válido por el consentimiento expreso del empleado.

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Por el contrario, existe una forma de protegerse ante este tipo de situaciones. “Si aunque te pongan este papel delante no firmas como conforme o firmas como no conformela empresa no va a poder bajarte esas horas y tú podrás conservar las 40 horas de contrato”, concluye el abogado.