El SEPE explica cómo pasar del subsidio por desempleo al ingreso mínimo vital: así puedes hacerlo paso a paso

¿Cómo hacer la transición del subsidio por desempleo hacia el ingreso mínimo vital? Las personas que agotan el periodo máximo durante el cual se puede cobrar el paro sin haber encontrado trabajo pueden optar a pedir el IMV, siempre que cumpla una serie de requisitos que explica el SEPE. Una de las primeras cosas a tener en cuenta según el ervicio Público de Empleo Estatal, es que se puede iniciar el procedimiento de transición siempre y cuando la unidad familiar no esté percibiendo ya esta ayuda económica.

Carta informativa

Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio, el SEPE enviará una carta informativa en la que comunicará la posibilidad de realizar esta transición al IMV. A partir de ahí, quien quiera iniciar el trámite deberá pedir cita previa en su oficina de prestaciones antes de la fecha de agotamiento del subsidio, seleccionando el trámite de transición al IMV.

Ya en la oficina la persona que pretenda beneficiarse deberá suscribir la declaración responsable y otorgar su consentimiento para que el SEPE remita sus datos a la entidad gestora del IMV. Desde el SEPE advierten que, sin la correcta cumplimentación y presentación de este documento, no podrán iniciarse los trámites.

Además del papeleo de rigor, hay que cumplir ciertas condiciones para poder acogerse a este procedimiento / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Condiciones que se deben cumplir

Además del papeleo de rigor, hay que cumplir ciertas condiciones para poder acogerse a este procedimiento. En la fecha prevista de agotamiento del subsidio por desempleo la persona solicitante debe ser mayor de 23 años. Si percibe un subsidio sin responsabilidades familiares, no puede tener cónyuge ni pareja de hecho, ni convivir con otras personas, y no debe figurar nadie más empadronado en su domicilio. Si el subsidio es con responsabilidades familiares, debe convivir exclusivamente con las personas tenidas en cuenta para el reconocimiento y mantenimiento de la ayuda, sin otras personas empadronadas en el domicilio.

En los casos con responsabilidades familiares, además, todos los miembros de la unidad familiar, incluidos los menores de 14 años, deben disponer de documento de identificación. Si una de las personas figura como cónyuge en la carta informativa, pero en realidad es pareja de hecho, habrá que aportar la certificación registral o documento público de constitución, con una antigüedad mínima de dos años. Si la pareja de hecho tiene menos de dos años y no hay hijos en común, no será posible realizar la transición al IMV.

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Tras la fecha de agotamiento, el SEPE comprobará si el subsidio se ha extinguido efectivamente. Si es así, remitirá la información a la entidad gestora del IMV, que deberá resolver en un plazo máximo de seis meses. Hay que tener en cuenta que si en ese tiempo no hay resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.