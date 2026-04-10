Estas son las mejoras laborales para los trabajadores de El Corte Inglés

El sindicato Valorian anunció este viernes que ha llegado a un acuerdo con la dirección de El Corte Inglés para mejorar los horarios laborales en dicha cadena de establecimientos. La principal novedad del acuerdo es que los trabajadores pasarán a realizar un máximo de 29 jornadas ampliadas al año por motivos de refuerzo comercial -de ocho a nueve horas- frente a los 44 que realizan actualmente.

El acuerdo establece que las jornadas ampliadas se limitarán a ocho horas en época de refuerzo comercial en picos de venta y a nueve de cobertura reforzada en domingos y festivos. Los días de refuerzo comercial estarán limitados a las últimas semanas de noviembre, el mes de diciembre, los primeros días de enero y las dos primeras semanas de Venta Especial de verano y de invierno

Asimismo, el sindicato explicó que los colectivos que estén por debajo de 29 horas realizarán, de media, entre dos y cinco jornadas ampliadas menos al año. El acuerdo establece que los que trabajen entre 33 y 28 reducen cinco, los que trabajen entre 27 y 22 reducen cuatro, los que trabajen entre 21 y 16 reducen 3, los que trabajen entre 16 y 8 reducen dos y los que trabajen menos de 7 reducen una.

Por otra parte, el acuerdo establece que no podrán realizarse más de tres días de refuerzo comercial a la semana -ni unidos a la siguiente-. Además, el acuerdo recoge que, en los casos que sea necesario, la jornada no trabajada por la bajada de los horarios ampliados, se redistribuirá en minutos por la jornada diaria.

Esta reducción de horarios, explicó Valorian, entrará en vigor el próximo 1 de mayo.

Nuevo convenio colectivo

Valorian explicó que su próximo objetivo será mejorar el convenio. "Tenemos un convenio colectivo, en el cuál Valorian no es mayoritario, con una jornada de 1.770 horas que no baja desde hace más de 20 años y un salario base que apenas supera el SMI", señaló el sindicato, que explicó que en El Corte Ingles, el 70% de los profesionales cobra incentivos y el salario medio supera los 24.000 euros, 6.000 más de lo que marca el convenio.

En este sentido, explicó que el próximo objetivo del sindicato será que todos los trabajadores cobren incentivos o bonus de productividad, que se incremente sustancialmente el salario, se rebajen los días de trabajo, la jornada anual y los turnos de vacaciones.

"Valorian trabaja para que El Corte Inglés siga siendo el mejor lugar del comercio y la distribución para trabajar", sentenció el sindicato.