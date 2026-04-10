Un supermercado deberá pagar 4.000 euros a una clienta que se lesionó al pisar unas uvas y caer al suelo
La Audiencia Provincial de Murcia considera que la empresa no demostró que el protocolo de limpieza se hubiera cumplido ese día y una testigo afirmó que la mujer había tropezado con una especie de pasta
Una caída en un supermercado de Murcia ha acabado en los tribunales y con una indemnización para la mujer accidentada. El caso ha llegado hasta la Audiencia Provincial que ha considerado probado que la clienta se lesionó al pisar unos granos de uva que había en el suelo y resbalar.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso de la mujer que el juzgado de Primera Instancia de Murcia rechazó en su día. Este organismo consideró que el supermercado tenía un protocolo en cumplimiento del cual se limpiaba el suelo tres veces al día, sin que le fuera atribuible culpa o negligencia alguna.
Por contra, la Audiencia indica que este protocolo no es suficiente y que la empresa debía haber demostrado que el día del suceso se cumplió, lo que podía haberlo conseguido proponiendo las testificales de sus empleados.
Y añade que a la vista de lo declarado por una testigo no es descartable que la caída de los granos de uva no hubiera sido reciente, ya que aquella aseguró que lo que había en el suelo era una especie de pasta.
La sentencia de la Audiencia Provincial señala que la misma es firme, al no caber interponer contra ella recurso ordinario alguno.
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