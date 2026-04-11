Alerta por nueva estafa de la Agencia Tributaria: así funciona el fraude del falso correo de devolución

La Agencia Tributaria ha alertado de un nuevo intento de estafa que está llegando a miles de contribuyentes a través del correo electrónico. Se trata de un fraude que suplanta la identidad del organismo público y que busca obtener datos personales mediante un enlace a una web falsa. Este tipo de estafa de la Agencia Tributaria vuelve a poner en riesgo a los usuarios en plena campaña fiscal.

El mensaje detectado sigue un formato aparentemente institucional. En él se informa al destinatario de que cumple con los requisitos para recibir una devolución económica. Para acceder a los detalles, se invita a hacer clic en un enlace que simula pertenecer a la sede electrónica oficial.

Formulario falso de la Agencia Tributaria por los ciberdelincuentes / Agencia Tributaria

El texto del correo utiliza un lenguaje formal y referencias legales para generar confianza. Incluso incluye una dirección en Madrid y un supuesto aviso legal, elementos que refuerzan la apariencia de autenticidad. Sin embargo, se trata de una estafa de la Agencia Tributaria diseñada para engañar.

El objetivo de los ciberdelincuentes

Al hacer clic en el enlace, el usuario es redirigido a una página web falsa que imita la imagen de la Agencia Tributaria. Allí se solicita introducir datos identificativos, e incluso información bancaria, bajo el pretexto de tramitar una devolución.

Este tipo de estafa de la Agencia Tributaria se basa en la urgencia y en la expectativa de recibir dinero, dos factores que aumentan la probabilidad de que la víctima actúe sin verificar la información.

Advertencia oficial de la Agencia Tributaria

Desde el propio organismo recuerdan que nunca solicitan información confidencial por correo electrónico ni por SMS. Tampoco envían enlaces para introducir datos personales o bancarios. Este punto es clave para identificar cualquier intento de estafa de la Agencia Tributaria.

Además, insisten en que la única forma segura de consultar notificaciones es accediendo directamente a la sede electrónica oficial, escribiendo la dirección en el navegador.

Cómo identificar esta estafa

Existen varios indicios que pueden alertar al usuario:

Enlaces sospechosos o direcciones web ligeramente modificadas

Mensajes genéricos sin personalización

Solicitud de datos personales o bancarios

Sensación de urgencia para actuar rápidamente

La Agencia Tributaria publica la lista de morosos, con Isabel Pantoja y Bertín Osborne entre ellos / Europa Press

Reconocer estos elementos puede evitar caer en una estafa de la Agencia Tributaria.

Qué hacer si recibes este correo

Si llega un mensaje de este tipo, lo recomendable es no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos. También se aconseja eliminar el correo directamente o reportarlo como phishing.

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En caso de duda, se debe acceder manualmente a la página oficial de la Agencia Tributaria y comprobar si existe alguna notificación pendiente.