Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa sobre la jubilación anticipada en profesiones peligrosas: “Solo se ha aprobado el procedimiento”

La jubilación anticipada en profesiones peligrosas vuelve a estar en el foco tras un reciente anuncio del Gobierno. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha explicado en un vídeo los detalles de esta medida, que afecta a trabajadores con empleos especialmente duros, aunque todavía no se puede aplicar de forma directa.

Qué requisitos marcarán quién puede jubilarse antes

La nueva normativa establece que podrán acceder a la jubilación anticipada en profesiones peligrosas quienes realicen trabajos especialmente penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres.

Para determinarlo, se tendrán en cuenta factores como la exposición a temperaturas extremas, el ruido, las vibraciones, el esfuerzo físico continuo o el contacto con agentes químicos o biológicos. También influirán datos como la siniestralidad laboral, las bajas médicas o la mortalidad en cada actividad.

Este sistema busca basarse en criterios objetivos para definir qué trabajadores podrán beneficiarse.

Qué supone este cambio en la jubilación

“Desde hace ya un tiempo, las jubilaciones anticipadas por razón de penosidad, peligrosidad, insalubridad se aplica ya a determinados colectivos”, explica Alfonso Muñoz. Actualmente, este tipo de jubilación anticipada en profesiones peligrosas ya existe para sectores como la minería, el personal de vuelo, trabajadores del mar o la policía local.

Sin embargo, otros colectivos llevan años reclamando su inclusión. Es el caso de los trabajadores de la construcción, transportistas o empleados de la industria química, entre otros.

El punto clave está en lo que realmente se ha aprobado. “La norma que se ha aprobado solamente determina el procedimiento”, aclara Muñoz. Esto significa que la jubilación anticipada en profesiones peligrosas aún no está disponible para nuevos sectores.

No hay, por ahora, una lista concreta de profesiones ni sectores que puedan acogerse a esta medida, lo que deja la aplicación real en una fase inicial.

Cómo será el proceso a partir de ahora

El camino para aplicar esta jubilación anticipada en profesiones peligrosas no será inmediato. Primero, los sectores interesados deberán solicitar su inclusión a la Seguridad Social.

Después, se elaborarán informes técnicos por parte de la Inspección de Trabajo y otros organismos. Finalmente, el Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo Real Decreto donde se especifiquen las profesiones y los coeficientes reductores. Hasta entonces, ningún trabajador puede solicitar esta modalidad.

Cómo se calculará la edad de jubilación

El sistema funcionará mediante coeficientes reductores. Cuantos más años se trabajen en condiciones peligrosas, más se podrá adelantar la edad de jubilación.

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Además, estos años contarán para calcular la pensión, lo que permitirá en algunos casos mantener un porcentaje elevado de la prestación.