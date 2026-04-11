Andrés Millán, abogado, alerta sobre una nueva estafa: "Te abollan el coche y..."

Un golpe en el coche, una nota con un número de teléfono y la sensación de que todo se va a solucionar fácilmente. Ese es el punto de partida de una nueva estafa sobre la que ha alertado el abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como Lawtips.

“Voy a entrar en mi coche y me encuentro con que le han dado un buen golpe a mi retrovisor y un papel”, comienza explicando en su vídeo. Una situación que, en principio, parece incluso positiva dentro de lo negativo. “De primeras, pienso: bueno, todo genial. Pone el número de teléfono, llamo y lo arreglamos”, añade.

Sin embargo, ahí es donde empieza el problema. Según detalla, lo que parece un acto de responsabilidad es en realidad el inicio del engaño. “Esta es la nueva estafa que se está cometiendo ahora mismo”, advierte.

El mecanismo es sencillo. Tras llamar al número, los supuestos responsables del golpe desvían la conversación a otra plataforma. “Te van a decir que para contactar con la aseguradora te van a hablar por WhatsApp”, explica.

Es en ese momento cuando aparece el riesgo real. “Es en ese WhatsApp donde está la trampa”, señala el abogado. A partir de ahí, los estafadores intentan ganarse la confianza de la víctima para dar el siguiente paso.

“Te enviarán un link en el que, si pinchas, se introducirán en tu teléfono o te pedirán claves, contraseñas, nombres y apellidos”, alerta. El objetivo final es claro: obtener datos personales o acceso al dispositivo para cometer el fraude.

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Por eso, Millán insiste en una recomendación básica pero clave para evitar caer en este tipo de engaños. “El consejo, sea en este o en cualquier otro caso, es: nunca pinches enlaces de desconocidos”, finaliza su argumentación.