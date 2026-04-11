Ni 6 meses ni una regla fija: así calcula realmente el SEPE el paro según lo cotizado

La idea de que el paro equivale a “seis meses por cada año y medio trabajado” se ha extendido entre los trabajadores, pero no responde a cómo funciona realmente el sistema del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La normativa vigente establece un modelo muy distinto: la duración de la prestación contributiva depende de tramos de días cotizados, no de una proporción directa.

En concreto, para acceder al paro es necesario haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años, según la normativa del SEPE y la Seguridad Social. A partir de ahí, el tiempo que se cobra la prestación se determina mediante una tabla cerrada, que asigna una duración concreta en función del total de días acumulados.

Sistema por tramos

La clave está en que no existe una equivalencia exacta entre tiempo trabajado y paro generado. En lugar de eso, el SEPE aplica bloques como los siguientes:

Entre 360 y 539 días cotizados : 120 días de paro (4 meses).

: 120 días de paro (4 meses). Entre 540 y 719 días : 180 días (6 meses).

: 180 días (6 meses). Entre 720 y 899 días: 240 días (8 meses).

Este sistema, recogido en la normativa oficial, explica por qué algunas simplificaciones pueden resultar engañosas. Por ejemplo, sí es cierto que alrededor de un año y medio cotizado (540 días) da derecho a seis meses de paro, pero solo dentro de ese tramo concreto. No es una regla general aplicable al resto de situaciones.

Los días “sobrantes”

Uno de los aspectos menos conocidos —y más relevantes— es que los días cotizados que no permiten pasar al siguiente tramo no se acumulan.

Esto significa que:

Un trabajador con 360 días cotizados cobra lo mismo que otro con 420 días .

cobra lo mismo que otro con . Ambos se sitúan en el mismo tramo.

Los días adicionales se pierden a efectos de esa prestación.

Este punto, confirmado por el propio SEPE en su información oficial, rompe la idea de que cada día trabajado suma proporcionalmente para el paro.

Primeros 180 días

Además de la duración, la cuantía también sigue reglas específicas. El SEPE establece que se cobra:

El 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días.

durante los primeros 180 días. El 60% a partir de ese momento

Siempre dentro de los límites mínimos y máximos fijados por ley.

Con esto, queda una conclusión clara: el sistema de prestaciones por desempleo en España no funciona con fórmulas simples ni proporciones directas. Se basa en tramos de cotización que determinan tanto la duración como las condiciones del cobro. Por eso, ideas como la de “seis meses por cada año y medio trabajado” pueden ser útiles como referencia puntual, pero resultan imprecisas si se interpretan como una norma general.