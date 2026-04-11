Deniegan el 75 % del teletrabajo a una madre con tres hijos y la empresa acaba pagándole 7.500 euros
En un primer momento la trabajadora solicitó poder trabajar en remoto el 100 % de su jornada y se le negó
EFE
La conciliación muchas veces no es fácil pero si tu empresa te pone las cosas difíciles, menos todavía. Esto le pasó a una trabajadora de Murcia que denunció a su empresa porque le denegó poder teletrabajar un 75 % de su jornada laboral y favorecer así la conciliación con su vida personal.
La mujer, que tiene tres hijos, denunció que en casos anteriores la empresa sí accedió a que otros empleados llegaran a este porcentaje, incluso teniendo menos cargas familiares.
Tal y como recoge la sentencia de un juzgado de lo Social de Murcia, a la que ha tenido acceso EFE, cuando su hijo menor, nacido en 2025, cumpla los 12 años de edad, al finalizar el curso, y previo anuncio de la demandante a la empresa, teletrabajará al 90 % hasta el inicio del curso siguiente.
La petición de la trabajadora
El texto señala que para poder conciliar, esta madre pidió el teletrabajo al 100 % hasta que este último hijo cumpliera los 12 años. La empresa le ofreció en un primer momento el 70 % y cuando ella pidió el 75 % se le negó.
Ahora la empresa ha sido condenada a indemnizarla con 7.500 euros por los daños y perjuicios sufridos.
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