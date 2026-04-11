Identificarse en notaría con el DNI en el móvil, ya es posible: requisitos y cómo funciona
La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica en redes las claves de este nuevo sistema
Identificarse en una notaría sin necesidad de llevar el DNI físico ya es una realidad. Desde el pasado 2 de abril, los ciudadanos pueden acreditar su identidad mediante el DNI electrónico en el móvil, una opción que busca facilitar los trámites sin perder garantías.
Así lo explica la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía (@notariabuendia) en un vídeo difundido en TikTok, donde detalla cómo funciona este nuevo sistema y qué condiciones deben cumplirse para poder utilizarlo.
Solo con la app oficial
Uno de los aspectos más importantes es que no cualquier aplicación es válida. Tal y como subraya la notaria, “solo será válido el documento generado por la aplicación MiDNI de la Policía Nacional”, por lo que las notarías no aceptarán otros formatos o apps distintas.
Un DNI por dispositivo
Otra de las claves del sistema es que cada documento está vinculado a un único terminal. Es decir, cada ciudadano solo puede tener su DNI asociado a un móvil, lo que impide que un mismo dispositivo se utilice para identificar a varias personas.
Requisitos previos y conexión
Además, no basta con descargar la aplicación. Para poder usar este método de identificación es necesario haber realizado previamente una serie de trámites ante la Policía Nacional y, en el momento de la firma, contar con conexión a Internet.
La medida introduce nuevas facilidades en el día a día de los ciudadanos, combinando tecnología avanzada con garantías de seguridad, y permite elegir entre el formato tradicional o el digital a la hora de realizar gestiones notariales.
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