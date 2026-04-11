José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’: “Hacienda no incluye estas casillas por defecto y puedes perder dinero”

Cada campaña de la Renta deja el mismo problema sobre la mesa: miles de contribuyentes presentan su declaración sin revisar todas las casillas disponibles. José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’, advierte de que Hacienda no incluye por defecto muchas deducciones clave, lo que puede hacer que se pierda dinero sin darse cuenta.

Uno de los errores más comunes es confiar plenamente en el borrador. Aunque facilita el proceso, no incluye todas las opciones disponibles. “El borrador no lo incluirá, mete estas deducciones tú porque Hacienda por defecto no te va a incluir ninguna”, explica José Ramón.

Esto significa que revisar cada apartado es fundamental para completar correctamente la declaración de la renta 2025. De lo contrario, el resultado final puede no reflejar la situación real del contribuyente.

La importancia de la comunidad autónoma

Uno de los aspectos más relevantes es la comunidad autónoma. Dependiendo del lugar de residencia, el resultado puede variar notablemente. “Depende de dónde vivas vas a pagar más o menos”, señala el experto.

Además, no basta con estar empadronado en un sitio. Lo importante es dónde se reside realmente. Por ejemplo, si una persona está empadronada en Andalucía pero vive la mayor parte del tiempo en Cataluña, debe indicar su residencia habitual.

Este detalle influye directamente en las deducciones autonómicas que se pueden aplicar.

Estas son las casillas clave que debes revisar

Existen varias casillas que muchos contribuyentes pasan por alto y que pueden suponer un ahorro importante:

Unidad familiar : incluir correctamente a los hijos permite optar a la declaración conjunta

: incluir correctamente a los hijos permite optar a la declaración conjunta Gastos profesionales : cuotas de sindicatos o colegios profesionales obligatorios

: cuotas de sindicatos o colegios profesionales obligatorios Discapacidad : puede suponer hasta 3.500 euros adicionales en deducciones

: puede suponer hasta 3.500 euros adicionales en deducciones Desplazamiento por trabajo: hasta 2.000 euros si se ha cambiado de municipio estando en paro

“No es ninguna broma”, advierte José Ramón, destacando el impacto real que pueden tener estos conceptos.

Deducciones autonómicas poco conocidas

Otro punto clave son las deducciones autonómicas, que varían según la comunidad. Muchas de ellas no aparecen automáticamente en el borrador.

Entre las más habituales se encuentran ayudas por alquiler, gastos en salud como psicólogo o nutricionista, compra de gafas, actividades deportivas o incluso gastos relacionados con mascotas.

Aunque el sistema de Hacienda está diseñado para simplificar el trámite, no sustituye la revisión personal. Cada contribuyente debe comprobar sus datos y añadir manualmente aquellas casillas que no aparecen por defecto.

La falta de información o la prisa por presentar la declaración son dos de los factores que explican por qué muchas personas no aplican todas las deducciones disponibles.

Más casillas, más impacto en el resultado

Cuantas más deducciones se revisen e incluyan correctamente, mayor será el ajuste del resultado final. En muchos casos, esto se traduce en pagar menos o en recibir una devolución mayor.

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La campaña de la renta ofrece margen suficiente para comprobar cada detalle y completar todas las casillas necesarias, teniendo en cuenta tanto la situación personal como las deducciones aplicables en cada comunidad autónoma.