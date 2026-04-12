Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunidad Valenciana

La campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles para los más de 2,5 millones de contribuyentes valencianos y llega con novedades. A las habituales deducciones por hijos, planes de pensiones o vivienda habitual (que ya no es para todo el mundo), se añaden desde hace algunos años otras muy interesantes que tienen que ver con el alquiler o la salud. Este año, además, se une una nueva deducción fiscal que beneficiará a alrededor de 197.000 valencianos.

Deducciones fiscales en la Comunidad Valenciana

La nueva deducción fiscal de la Generalitat que ha entrado en vigor para el ejercicio de 2025 busca fomentar el estudio y práctica de la música. Para ello, se podrán incluir en la declaración de 2025 los gastos relacionados con la compra de instrumentos musicales, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, siempre y cuando sean en escuelas inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad, tanto públicos como privados. Del mismo modo, se podrán desgravar las cuotas realizadas por los socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. También se podrán deducir los gastos por la compra de entradas de conciertos organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. La Generalitat establece un tope de 150 euros para esta deducción.

Además, existen una serie de deducciones autonómicas que se aplican en la Comunidad Valenciana desde el 1 de enero de 2023:

Alquiler de vivienda habitual

Los valencianos que viven de alquiler pueden deducirse un 20% del total con un tope de 800 euros; que sube hasta el 25% con tope de 950 euros para personas de hasta 35 años, con discapacidad reconocida o víctimas de violencia de género; y un 30% con tope de 1.100 euros al cumplir dos o más requisitos.

Si hasta ahora para optar a una de estas desgravaciones el límite máximo de renta era de 32.000 euros en las declaraciones individuales y 48.000 euros en las conjuntas, las cifras cambian y suben hasta los 60.000 euros para las individuales y hasta los 78.000 para las segundas. Desde la Conselleria de Hacienda destacan que la Comunidad «es la autonomía con más desgravaciones del IRPF y se acaban de ampliar los límites de renta para que estas lleguen también a las clases medidas».

Actividades deportivas

Los valencianos pueden deducirse hasta un 30% de los gastos en actividades deportivas que hayan desembolsado en el año 2025 con un límite de 150 euros por persona.

La deducción sube hasta el 50% si el contribuyente tiene más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 33%, y alcanza el 100% cuando se superan los 75 años o el grado de discapacidad es del 65% o superior.

Los gastos deducibles en este apartado son:

Las cuotas de gimnasios o clubes deportivos

Los servicios de entrenadores personales, fisioterapeutas o dietistas

El equipamiento obligatorio para practicar deporte federado

Estos son los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Salud mental, bucodental y cuidado de la visión

Los contribuyentes que residen en la Comunidad Valenciana también tienen derecho a una deducción del 30% de los gastos realizados el año anterior en el dentista, consultas de psicología o compra de gafas o lentillas con un máximo de 150 euros por persona.

¿Qué incluye esta deducción?:

Los productos (gafas, lentillas, líquidos de limpieza)

(gafas, lentillas, líquidos de limpieza) Los tratamientos dentales (siempre que no sean estéticos)

(siempre que no sean estéticos) Las consultas de salud mental

Zonas despobladas

Los valencianos que residen en localidades de Valencia, Castellón o Alicante que tienen la consideración de municipios en riesgo de despoblación pueden acogerse a una deducción de 330 euros en la declaración de la Renta de 2025. Además, esta cantidad tiene incrementos de 132, 198 o 264 euros si el contribuyente tiene uno, dos o tres o más descendientes a su cargo.

Damnificados por la dana

Las personas cuya vivienda habitual está en un municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024 podrán deducirse el 100% de los gastos de reparación no cubiertos por seguro ni ayudas, con un tope de 2.000 euros. Esta deducción se aplicó en 2024 y también se ha previsto para la renta de 2025. Además, hay una deducción del 45% por aportaciones a fondos propios de entidades que desarrollen actividades económicas en la zona afectada, con un límite de 9.900 euros.