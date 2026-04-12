Campaña de la Renta 2025: cómo solicitar cita previa para hacer la declaración

La declaración de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril para los más de 2,5 millones de contribuyentes valencianos. La Agencia Tributaria ha habilitado diferentes canales para facilitar este trámite, que podrá ser realizado de manera presencial, telefónica o telemática.

Es indispensable pedir cita previa para aquellas personas que quieran realizar la declaración de la Renta de forma presencial en una de las oficinas de la Agencia. Para solicitarla, existen varias opciones:

Solicitar cita previa por internet

Es la opción más rápida y está disponible las 24 horas a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o la App "Agencia Tributaria". Para pedir la cita no es necesario tener certificado digital, es suficiente con identificarse con el DNI o NIE y el número de referencia (obtenido con la casilla 505 de la renta anterior), o estar familiarizado con el sistema Cl@ve para acceder.

Procedimiento:

Seleccionar el apartado de "Cita previa para Renta" (o haz clic en este enlace). Para quién: Indicar si la cita es para ti o para un tercero y rellenar los datos solicitados. Para qué: En el apartado "Impuestos y tasas", hacer clic en "Renta" y continuar. Introducir el código postal para encontrar los centros y franjas horarias disponibles, escoger la más apropiada y confirmar la cita. Se enviará un correo electrónico o SMS de confirmación. Es posible modificar o anular la cita accediendo de nuevo a la solicitud de cita y pulsando sobre el enlace "¿Tienes ya una cita? Puedes anular o modificar tu cita".

La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios / Europa Press

Pedir cita para la declaración telefónica

Además de acudir de manera presencial a realizar la declaración de la Renta 2025 a una de las oficinas de la Agencia Tributaria, existe la opción de realizar el trámite por teléfono. También es necesario pedir cita previa para que uno de los técnicos llame al contribuyente para presentar la declaración.

Teléfonos para solicitar la cita:

91 535 73 26 / 901 12 12 24 (Servicio automático 24h).

91 553 00 71 / 901 22 33 44 (Atención personalizada de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00h).

Una vez concertada, la Agencia Tributaria llamará desde el número 810 520 052 en el día y hora acordados. Es importante tener a mano el número de referencia, el IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles que se tenga en posesión.

En ambos casos, tanto presencial como telefónica, se requerirá la documentación sobre rendimientos de trabajo, alquileres, ventas de acciones o inmuebles y deducciones autonómicas.