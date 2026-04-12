Error en la declaración de la renta 2025: esto es lo que debes hacer si te equivocas

Equivocarse al hacer la declaración de la renta 2025 es más habitual de lo que parece. Ya sea por prisas o por desconocimiento, muchos contribuyentes detectan fallos después de haber presentado el documento. La Agencia Tributaria contempla distintos procedimientos para corregir estos errores, aunque no todos tienen las mismas consecuencias.

Una vez enviada la declaración, es posible darse cuenta de que falta algún dato o que hay información incorrecta. En estos casos, el siguiente paso dependerá de si el error perjudica a Hacienda o al propio contribuyente.

Si el fallo ha provocado que se pague menos de lo debido o que se reciba una devolución mayor, será necesario presentar una declaración complementaria. Este proceso permite corregir la información y regularizar la situación.

Cómo funciona la declaración complementaria

La declaración complementaria se realiza a través de Renta WEB e incluye todos los datos correctos, tanto los ya declarados como los nuevos o modificados.

El resultado final tendrá en cuenta lo ya pagado o devuelto anteriormente. Es decir, si se ingresó menos de lo que correspondía, habrá que abonar la diferencia. En caso contrario, se ajustará la cantidad recibida.

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Un detalle importante es que este tipo de regularización no permite fraccionar el pago en dos plazos.

Cuándo hay recargos y cuánto se paga por declaraciones complementarias

El momento en el que se corrige el error es clave. Si se hace dentro del plazo de la campaña, que finaliza el 30 de junio de 2026, no se aplican recargos.

Sin embargo, si se realiza fuera de plazo, Hacienda aplica recargos progresivos:

1% si ha pasado menos de un mes

5% a los cinco meses

10% a los diez meses

Hasta un 15% más intereses si ha pasado más de un año

Estos recargos no son sanciones, sino incrementos automáticos por presentar la corrección tarde. Si el contribuyente no corrige el error y es Hacienda quien lo detecta, se inicia un procedimiento de comprobación. En este caso, pueden aplicarse intereses de demora e incluso sanciones.

El contribuyente puede estar de acuerdo con la regularización o recurrirla si considera que no es correcta. En ambos casos, el proceso puede alargarse más que una corrección voluntaria.

Errores que perjudican al contribuyente

También puede ocurrir lo contrario: que el error haga que el contribuyente pague más de lo necesario o reciba menos devolución.

En estos casos, se puede solicitar una rectificación de la autoliquidación. Este trámite permite recuperar cantidades si no se han aplicado deducciones, reducciones o gastos deducibles.

El plazo para solicitar esta rectificación es de hasta cuatro años desde la presentación de la declaración.

Cómo modificar la declaración presentada

La Agencia Tributaria ofrece herramientas online para realizar estos cambios de forma sencilla. A través de su web, se puede acceder al expediente y corregir los datos necesarios.

Es importante marcar correctamente la opción de rectificación y añadir toda la información actualizada para que el cálculo sea correcto.

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Cada caso tiene un procedimiento específico que permite ajustar los datos y regularizar la declaración según corresponda.