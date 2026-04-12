Hacienda empieza a avisar a los que usan Wallapop o tienen criptomonedas: cuándo debes preocuparte (y cuándo no)

La campaña de la declaración de la renta llega con un cambio relevante: Hacienda ha comenzado a enviar millones de avisos preventivos a contribuyentes que han realizado operaciones en plataformas como Wallapop, tienen criptomonedas o perciben ingresos por alquiler. El objetivo no es sancionar, sino advertir de que dispone de información y evitar errores en la declaración.

Según datos confirmados por la Agencia Tributaria y el Gobierno, estos avisos superarán los 3,5 millones y se integran dentro de la estrategia de control preventivo. Es decir, antes de abrir inspecciones o iniciar procedimientos, Hacienda avisa.

No son sanciones

Recibir uno de estos avisos no implica automáticamente haber hecho algo mal ni tener que pagar más impuestos. Se trata de una señal de que la Agencia Tributaria ha detectado datos que podrían no coincidir con lo declarado o que simplemente conviene revisar.

Estos avisos pueden aparecer:

Al consultar los datos fiscales .

. Durante la propia declaración en Renta Web.

O incluso después, si se detectan incoherencias.

El mensaje es claro: Hacienda ya tiene cierta información sobre esas operaciones y espera que el contribuyente la incorpore correctamente.

Hacienda sabe más que antes

El incremento de avisos no es casual. Responde a un mayor cruce de datos procedente de varias fuentes:

Plataformas digitales (como Wallapop o Vinted), obligadas a informar en determinados casos por normativa europea (DAC7).

(como Wallapop o Vinted), obligadas a informar en determinados casos por normativa europea (DAC7). Entidades financieras , que comunican movimientos relevantes.

, que comunican movimientos relevantes. Intercambio internacional de información , especialmente en criptomonedas.

, especialmente en criptomonedas. Registros autonómicos, en el caso de alquileres.

Esto permite a Hacienda tener una fotografía mucho más completa de la actividad económica de los contribuyentes.

Cuándo debes preocuparte (y cuándo no)

Aquí está la clave que suele generar confusión.

Ventas en Wallapop : solo tributan si hay ganancia patrimonial . Vender por menos de lo que costó no obliga a pagar impuestos.

: solo tributan si hay . Vender por menos de lo que costó no obliga a pagar impuestos. Alquileres : deben declararse siempre como rendimiento del capital inmobiliario.

: deben declararse siempre como rendimiento del capital inmobiliario. Criptomonedas: hay que declarar ventas, intercambios o ganancias, aunque no se haya retirado dinero a una cuenta bancaria.

En la práctica, muchos avisos se envían simplemente para evitar olvidos, no porque exista fraude.

Una estrategia para reducir errores

La Agencia Tributaria lleva años reforzando este modelo de avisos previos. La idea es clara: favorecer el cumplimiento voluntario y reducir las regularizaciones posteriores.

En lugar de actuar solo a posteriori, Hacienda busca ahora anticiparse en un momento en el que nos encontramos ante una declaración de la renta cada vez más compleja. Para el contribuyente, sin lugar a dudas, esto implica una mayor responsabilidad: revisar bien los datos, entender qué operaciones tributan y cuáles no, y evitar asumir que todo aviso conlleva un problema.

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En definitiva, el mensaje no es tanto que “Hacienda vigila más”, sino que avisa antes y mejor. Y en un contexto con más información disponible que nunca, entender cómo funcionan estos avisos se ha vuelto imprescindible para evitar errores innecesarios en la declaración.