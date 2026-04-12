José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’: “Nunca aceptes la renta directa, es lo que quiere Hacienda”

Con la campaña de la Renta en marcha, muchos contribuyentes buscan la forma más rápida de presentar su declaración. Sin embargo, aceptar opciones automáticas puede salir caro. José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’, ha lanzado una advertencia clara sobre uno de los métodos más utilizados: la renta directa.

La renta directa es una opción que permite presentar la declaración sin revisar el borrador completo. Es un sistema rápido que muestra un resultado inmediato, ya sea a pagar o a devolver, según los datos básicos que maneja Hacienda.

A simple vista, puede parecer la forma más sencilla de cumplir con el trámite. Sin embargo, según explica José Ramón, este método puede ocultar información clave y provocar errores importantes en la declaración.

Renta directa / INFORMACIÓN / Laura Lilu Morote Uceta

El riesgo de aceptar sin revisar

“Nunca aceptes la renta directa, es lo que quiere Hacienda”, advierte de forma contundente. El motivo principal es que este sistema no incluye muchas de las deducciones a las que puede tener derecho el contribuyente.

Esto significa que, aunque el resultado inicial pueda parecer favorable, se podrían estar perdiendo beneficios fiscales. Entre ellos, destacan especialmente las deducciones autonómicas, que en muchos casos no aparecen reflejadas.

Las deducciones que puedes estar perdiendo

Uno de los puntos más importantes es que la renta directa no incorpora automáticamente todas las deducciones disponibles. Incluso el borrador de la declaración, que sí incluye algunos datos adicionales, suele limitarse a aspectos básicos como donaciones. Por eso, revisar manualmente la información es clave para no dejar dinero sobre la mesa.

Cada comunidad autónoma ofrece deducciones específicas que pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

El tiempo juega a favor del contribuyente

Es importante no precipitarse. La declaración de la Renta se extiende hasta el 30 de junio, lo que permite revisar con calma todos los datos antes de presentar la declaración.

José Ramón insiste en que la rapidez no debe ser la prioridad. Aunque el sistema indique que el resultado es a devolver, introducir todas las deducciones puede aumentar significativamente esa cantidad.

Un error más común de lo que parece

El uso de la renta directa se ha extendido en los últimos años debido a su facilidad. Sin embargo, esta comodidad puede llevar a muchos contribuyentes a cometer errores sin darse cuenta.

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La falta de revisión detallada y el desconocimiento de las deducciones disponibles son factores que influyen en este problema, que se repite en cada campaña fiscal.