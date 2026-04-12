Estas son las tres situaciones más conflictivas (y habituales) respecto a los horarios de trabajo y tu jornada laboral

Los horarios laborales siguen siendo uno de los focos de conflicto más habituales entre empresas y trabajadores. Cambios de última hora, jornadas variables o dudas con las horas extra generan situaciones que, en muchos casos, no están del todo claras para los empleados.

Sobre ello ha hablado el abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes como Empleado Informado, donde resuelve dudas frecuentes relacionadas con el día a día en el trabajo.

Una de las primeras cuestiones que aborda es el tiempo con el que un trabajador debe conocer su horario, especialmente en aquellos empleos donde los turnos cambian constantemente. “El problema llega en aquellas profesiones en las que los horarios van cambiando cada semana, incluso a diario”, explica.

En estos casos, la ley establece un mínimo. “Tienes derecho a conocer tu horario con un mínimo de cinco días de antelación”, señala. Si no se cumple este plazo, el trabajador podría actuar. “En caso de que no sea así, podrías reclamar tus derechos”, añade.

Otro de los puntos conflictivos tiene que ver con las modificaciones de la jornada laboral. Aquí el abogado es claro al diferenciar entre lo que puede y lo que no puede hacer la empresa. “Tanto si estás a jornada completa como si estás a jornada parcial, la empresa nunca te lo podrá cambiar a la baja”, afirma.

Esto significa que no pueden reducirte las horas de trabajo de forma unilateral, ya que forman parte de tus condiciones laborales. “Son horas que te las debe de pagar”, insiste. Lo que sí puede hacer la empresa es proponer lo contrario. “Te pueden ofrecer más horas y tienes la opción de aceptarlo, pero no estás obligado”, aclara.

El tercer foco de conflicto habitual está en las horas extraordinarias, donde muchos trabajadores cometen errores por desconocimiento. “Hay que tener cuidado con tomarte la justicia por tu mano”, advierte.

Según explica, si se realizan horas extra por un aumento puntual de trabajo, es fundamental que queden registradas. “Deben de quedar por escrito para que luego no haya problemas”, subraya.

Además, recuerda que la decisión sobre cómo compensarlas no depende del trabajador. “Son ellos quienes deciden si compensártelas con descanso o pagártelas”, explica en referencia a la empresa.

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Por último, lanza una advertencia clara sobre una práctica que puede traer consecuencias. “No tienes la opción de coger tú y decir: ‘oye, pues yo hoy me voy antes sin autorización’”, señala. Actuar por cuenta propia en este tipo de situaciones, concluye, puede acabar generando un problema mayor para el trabajador.