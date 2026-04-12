El Tribunal Supremo lo confirma: las 12 horas de descanso entre jornadas se suman al día y medio de descanso semanal

El descanso es un derecho fundamental para todo trabajador, ya sea de Aragón o de cualquier parte de España. Por norma general, una empresa tiene la obligación de garantizar no solo la prestación de servicios, sino también el respeto a los periodos de recuperación física y mental de sus empleados. Sin embargo, en la práctica, la interpretación de estos descansos no siempre ha sido clara.

La legislación laboral española, concretamente el Estatuto de los Trabajadores, establece dos tipos de descanso fundamentales: por un lado, el descanso mínimo entre jornadas, fijado en 12 horas; y por otro, el descanso semanal, que debe ser de al menos 36 horas ininterrumpidas. Durante años, muchas empresas han interpretado que ambos descansos podían solaparse, es decir, que las 12 horas entre jornadas podían integrarse dentro del descanso semanal.

No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada y recientemente reforzada por la doctrina del Tribunal Supremo, que ha aclarado una cuestión clave: ambos descansos son derechos independientes y, por tanto, no pueden superponerse. Esto implica que el descanso diario debe disfrutarse de forma previa al inicio del descanso semanal, dando lugar en la práctica a un periodo mínimo de descanso de hasta 48 horas consecutivas. Todo esto según la Directiva europea 20037 88/CEE.

Esta interpretación no es un mero tecnicismo jurídico, sino que tiene un impacto directo en la vida de los trabajadores. Garantiza un tiempo real de desconexión, evitando situaciones en las que el descanso se vea reducido de forma encubierta. Además, refuerza la finalidad protectora del derecho laboral, que no es otra que equilibrar la relación entre empresa y trabajador.

En este contexto, la difusión de este tipo de información, como la realizada por profesionales del derecho laboral en redes sociales, conocido como Un Tío Legal (@un_tio_legal), resulta especialmente relevante. Permite acercar conceptos jurídicos complejos a la ciudadanía y, sobre todo, empodera a los trabajadores para conocer y exigir sus derechos.

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En definitiva, el descanso no debe entenderse como un mero trámite dentro de la jornada laboral, sino como un derecho esencial que debe respetarse en su integridad. La reciente interpretación del Tribunal Supremo viene a consolidar esta idea: descansar no es solo parar, es hacerlo en las condiciones que la ley realmente garantiza.