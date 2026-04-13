El abogado laboralista Juanma Lorente avisa a los trabajadores sobre lo que dice el Tribunal Supremo: “Tendrán que pagártelo como horas extra”

El Estatuto de los Trabajadores es la ley que regula las relaciones laborales en nuestro país. En este documento quedan recogidos tanto los derechos como los deberes de los trabajadores, pero debido a su extensión es posible que no conozcamos algunos aspectos fundamentales.

Uno de estos aspectos es el relativo a los cursos del trabajo, es decir, la formación. En tu empresa puedes tener que hacer cursos, por ejemplo, formación en prevención de riesgos laborales, reciclaje para un puesto, adaptación a cambios tecnológicos o para la implantación de una nueva herramienta. En este caso debes saber que estamos hablando de tiempo de trabajo efectivo.

El artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 1.d que el trabajador tendrá derecho “a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo”.

En este sentido, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en una de sus últimas publicaciones en redes sociales que “los cursos del trabajo que tu empresa te obligue a hacer son tiempo de trabajo efectivo”. Además, añade que estos cursos se tendrán que hacer durante la jornada laboral “y no te podrán obligar a quedarte más tiempo por tal de terminarlo”.

Es por ello importante para los trabajadores saber que “si te obligan a quedarte más tiempo de tu jornada laboral para hacer este tipo de cursos tendrán que pagar como horas extra”. Así que si a final de mes estas horas extra no te aparecen en la nómina tendrás que reclamar. “Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo”, concluye el letrado.