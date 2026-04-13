Si ganas menos de esta cantidad Hacienda te devuelve 340 euros en la declaración de la Renta

Cada campaña de la declaración de la Renta trae consigo novedades fiscales que pueden suponer un alivio para determinados contribuyentes. En especial, quienes cuentan con ingresos más bajos suelen estar atentos a posibles deducciones que reduzcan su carga tributaria o aumenten la devolución final de Hacienda.

En este contexto, muchos trabajadores buscan saber si pueden pagar menos o incluso recibir dinero en su declaración. Las medidas dirigidas a rentas medias y bajas son cada vez más relevantes, ya que afectan a un amplio número de contribuyentes y pueden marcar una diferencia significativa en el resultado final del IRPF.

Deducción por rendimientos del trabajo

Una de las principales novedades es una deducción por rendimientos del trabajo que permite rebajar hasta 340 euros en la declaración.Esta medida, incorporada por la Ley 5/2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, se aplica ya en la campaña actual, ya que tiene efectos desde el 1 de enero de 2025. Por tanto, los contribuyentes pueden beneficiarse de ella en la renta que están presentando ahora ante la Agencia Tributaria.

Requisitos

Para poder acceder a esta ventaja fiscal es necesario cumplir dos condiciones fundamentales. Por un lado, los rendimientos íntegros del trabajo deben ser inferiores a 18.276 euros anuales. Por otro, el contribuyente no puede haber obtenido otras rentas no exentas —como alquileres, intereses o ganancias patrimoniales— por encima de 6.500 euros al año. Ambos requisitos deben cumplirse simultáneamente.

340 euros como máximo

La cuantía de la deducción no es igual en todos los casos, sino que depende del nivel de ingresos. Quienes tengan salarios inferiores a 16.576 euros anuales pueden aplicar la deducción máxima de 340 euros. Sin embargo, a medida que los ingresos aumentan, el importe se reduce de forma progresiva. En concreto, entre 16.576 y 18.276 euros, la deducción disminuye restando 0,2 euros por cada euro adicional de salario.

Esto implica que, una vez superado el umbral de 18.276 euros anuales, la deducción desaparece por completo. Es decir, solo los trabajadores dentro de ese rango de ingresos pueden beneficiarse de esta rebaja fiscal. Además, Hacienda establece un límite adicional: la deducción no puede superar la parte de la cuota íntegra —estatal y autonómica— que corresponda a esos rendimientos del trabajo, lo que puede hacer que en algunos casos no se alcance el importe máximo teórico.

Aplicación directa

Este beneficio fiscal se aplica directamente en el resultado de la declaración, reduciendo el importe a pagar o incrementando la devolución. Desde el inicio de la campaña de la renta, los contribuyentes pueden comprobar si se les aplica esta deducción al revisar su borrador, ya que la Agencia Tributaria la incluye automáticamente en los cálculos cuando se cumplen los requisitos.

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No obstante, es recomendable revisar detenidamente todos los datos antes de confirmar la declaración. Cualquier error en los ingresos del trabajo o en otras rentas puede afectar al cálculo de la deducción y modificar el resultado final. Por ello, comprobar la información fiscal sigue siendo clave para asegurarse de aprovechar correctamente este tipo de ventajas y evitar posibles incidencias con Hacienda.