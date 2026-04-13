Multan con 7.500 euros a una empresaria por “engañar” a la Seguridad Social para que el padre de su hijo cobrara más en la prestación por paternidad

Les pillaron. Un juzgado de los Social de Murcia ha desestimado el recurso de una empresaria por una multa que le puso la Seguridad Social al aumentar las bases de cotización del empleado con el que había tenido un hijo. El objetivo es que este trabajador cobrase más en la prestación por nacimiento y cuidado de un menor.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, dice que está probado que aumentara estas bases de cotización para que el trabajador cobrara más. La Seguridad Social considera que hubo un acuerdo entre los dos para cobrar más por el nacimiento del hijo que tuvieron en común.

En este sentido, la sentencia, contra la que no cabe recurso, detalla que en los meses sobre los que le correspondía la prestación la base de cotización fue de 813 euros mientras que cuando acabó el permiso de paternidad bajaron a 644 euros.

La empresaria ha sido condenada a pagar una multa de 7.500 euros pese a que alegó que no había recibido la notificación de la sanción y la propuesta de rebaja del 40 % de la multa por pronto pago. El juzgado ha considerado acreditado que esta notificación se le realizó de forma telemática, como ella había pedido.