Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, hace un llamamiento al Gobierno: “No es lógico penalizar a los trabajadores que más aportan al sistema de pensiones”

El tema de las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas es un tema que trae cola desde hace años. Los porcentajes de penalización que se aplican a los pensionistas que deciden finalizar su carrera laboral y que tienen largos periodos de cotización, les hacen perder mucho dinero.

Así lo ha hecho ver el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz en su canal de Youtube donde analiza diversas cuestiones relativas a las pensiones, las cotizaciones, etc. En este sentido, Muñoz dedica algunas de sus publicaciones a resolver dudas de sus seguidores y, en este caso, analiza si compensa cotizar por la base máxima de cotización.

En primer lugar, el funcionario deja claro que “cuantos más años se coticen, mayor porcentaje de jubilación cobraremos y cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será nuestra prestación”.

Para intentar solventar la cuestión sobre la cotización por la base máxima, Muñoz establece dos supuestos que, aunque en el vídeo se analizan con más detalle podemos resumir de la siguiente forma:

Trabajador 1: 40 años cotizados, cotiza por la base máxima (unos 5.100 euros) y se jubila anticipadamente (a los 63 años) por lo que se le aplican unos coeficientes reductores del 19 % con una penalización de 969,23 euros. Pese a que su pensión inicial sería de 4.132 euros sólo puede cobrar la máxima que es de 3.359,60 euros. Si a esto le restamos un IRPF la pensión final sería de unos 2.100 euros.

40 años cotizados, cotiza por la base máxima (unos 5.100 euros) y se jubila anticipadamente (a los 63 años) por lo que se le aplican unos coeficientes reductores del 19 % con una penalización de 969,23 euros. Pese a que su pensión inicial sería de 4.132 euros sólo puede cobrar la máxima que es de 3.359,60 euros. Si a esto le restamos un IRPF la pensión final sería de unos 2.100 euros. Trabajador 2: Cotiza 15 años a tiempo parcial y con una base de cotización de 1.100 euros mensuales. Como la pensión resultante es de 550 euros no llega a la mínima le dan una complemento por cónyuge y no se le aplicaría IRPF por lo que su pensión sería de 1.127 euros.

“Es decir, el primer trabajador ha aportado al sistema 40 años a lo largo de su vida laboral con bases muy altas y no recibe ni siquiera el 50 % de lo que cotiza y, por su parte, el segundo trabajador, habiendo cotizado solo 15 años a lo largo de su vida laboral, recibe más del 100 % de lo que ha cotizado”, analiza Muñoz.

Así pues, el funcionario comenta que el Gobierno “debería reforzar más aún el principio de contributividad y que quede claro que aquellos trabajadores que más aporten, más recibirán, porque las últimas reformas han reforzado el principio de solidaridad y eso es bueno, pero creo que se está descuidando el principio de contributividad”.

Y la tercera, teniendo en cuenta la moción que se aprobó en el Congreso de los Diputados a finales de 2025, “el Gobierno debería de fijarse el objetivo de despenalizar las jubilaciones anticipadas de las largas carreras de cotización. Fijarse como objetivo que aquellos trabajadores que antes lo alcancen antes puedan jubilarse. Quizás eso puede ayudar a incentivar el empleo” y concluye que “no es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones”.