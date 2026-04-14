Bitcoin roza máximos de un mes impulsado por un giro inesperado en la tensión entre EEUU e Irán

Bitcoin ha vuelto a moverse con fuerza y lo ha hecho por un motivo que, a priori, poco tiene que ver con el universo cripto. La mayor criptomoneda del mercado ha alcanzado su nivel más alto en cuatro semanas —en torno a los 74.900 dólares— empujada por un cambio de ánimo global: la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen contactos para frenar su conflicto.

El movimiento no ha sido aislado. Ethereum ha subido más de un 5% y las bolsas asiáticas también han reaccionado al alza. El detonante ha sido la expectativa de un escenario menos tenso en Oriente Medio, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, apuntando a posibles conversaciones con Teherán, incluso en medio del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Bitcoin vuelve a comportarse como un activo de riesgo

Lejos de actuar como refugio, Bitcoin ha respondido igual que otros activos sensibles al contexto económico. Cuando mejora el apetito por el riesgo, sube. Y eso es justo lo que ha pasado.

El patrón no es nuevo, pero sí relevante: en este último tramo, Bitcoin ha seguido más de cerca a las bolsas que al oro. De hecho, desde finales de febrero —cuando comenzó la escalada entre EEUU e Irán— la criptomoneda acumula una subida superior al 10%, mientras que el oro ha caído cerca de un 10% y el S&P 500 apenas se ha movido.

Es una señal clara de cómo el mercado está interpretando su papel ahora mismo: no tanto como activo defensivo, sino como una apuesta ligada al ciclo económico y al ánimo inversor.

Un techo claro que aún no se rompe

Pese al rebote, el recorrido al alza no está despejado. Bitcoin lleva semanas moviéndose en un rango estrecho tras corregir desde los 126.000 dólares que llegó a tocar en octubre. Y hay un nivel que los analistas vigilan de cerca: los 79.000 dólares.

Superar esa zona de forma sostenida sería la señal de que el mercado está listo para un nuevo tramo alcista. Mientras tanto, el movimiento actual se interpreta más como un rebote dentro de un canal lateral que como un cambio de tendencia definitivo.

El factor político y regulatorio sigue pesando

Más allá de la geopolítica, hay otro elemento que puede marcar el próximo movimiento: la regulación en Estados Unidos. En concreto, la aprobación del llamado Clarity Act, un marco legal para activos digitales que el mercado sigue de cerca.

Sin avances claros en ese frente, el margen de subida podría seguir limitado.

A esto se suma un dato que introduce cautela: los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin en EEUU registraron salidas netas de casi 195 millones de dólares en un solo día, el mayor drenaje en más de dos semanas, tras varios días de fuertes entradas.

Qué está mirando ahora el mercado

El mensaje que deja este episodio es claro: Bitcoin sigue siendo extremadamente sensible al contexto global.

— Si mejora el clima geopolítico, sube.

— Si aumenta la incertidumbre, puede girarse con la misma rapidez.

En este escenario, más que la tecnología o el discurso cripto, lo que manda ahora mismo es el pulso del mercado global. Y ahí, cualquier titular —desde un posible acuerdo hasta un nuevo bloqueo— puede mover miles de millones en cuestión de horas.