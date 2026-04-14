Ciberataque en estos gimnasios low-cost de Alicante: la OCU advierte a los usuarios sobre las posibles estafas
La organización explica que los estafadores podrían hacerse pasar por personal de la empresa o de los bancos para obtener información bancaria y realizar pagos en su nombre
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un comunicado advirtiendo de que la cadena europea de gimnasios low-cost Basic-Fit, ha informado de un acceso no autorizado a la base de datos de sus clientes en más de 12 países. Esto supone que 4,5 millones de clientes de España, Francia y Alemanía podrían tener expuestos sus datos personales y bancarios.
Por ello, la OCU advierte a los usuarios de estos gimnasios, que tiene cuatro sedes en la ciudad de Alicante, tres en Elche, y uno en Torrevieja y Alcoy, que “en las próximas semanas existe un riesgo alto de que los ciberdelincuentes se pongan en contacto vía SMS o telefónica con los afectados haciéndose pasar por personal de Basic-Fit o de su entidad bancaria para conseguir sus credenciales de seguridad bancarias y realizar cargos a su costa”.
Qué hacer si se recibe un mensaje fraudulento
La organización advierte que si se recibe alguno de estos mensajes no hay que abrirlos y puntualiza que si el remitente es el propio banco, “pero el mensaje es alarmista y urge a pinchar en un link o a llamar a un número, desconfíe. Llame antes al banco para comprobar su veracidad usando el número de teléfono oficial: el que tenga grabado o aparezca en Internet”, indica en su página web.
Los estafadores también se pueden poner en contacto mediante llamada telefónica en la que le piden sus datos bancarios, así que hay que recordar que esta llamada es falsa ya que ninguna empresa o banco pide esta información por esta vía.
En cualquier caso, OCU recuerda que el Parlamento Europeo no solo define como fraudulentas las transacciones de pago no autorizadas, también aquellas en las que se manipuló al pagador para admitir una orden de pago. En definitiva, ningún pago que se realice bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado autorizado y será el banco el que debe hacer frente al pago.
La OCU solicita a Basic-Fit que informe de la fecha exacta del ciberataque, por si se hubieran producido ya intentos de phishing a sus clientes. “La normativa de protección de datos obliga a comunicar las brechas de datos sin dilación indebida. Posponer esta obligación supone facilitar una posible estafa”, destaca el comunicado.
Por último, la OCU recuerda que la ley sobre protección de datos sobre la comunicación de las filtraciones a los clientes deberá ser “rápida y directa” y considera que deberían contemplarse sanciones a las empresas hackeadas si se demuestra negligencia y una indemnización a los afectados.
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