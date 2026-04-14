Los expertos coinciden: estas son las frases que no hay que decir en el trabajo

Cuántas veces no has querido decir algo en el trabajo pero no has encontrado las palabras adecuadas. O cuántas veces has ido a responder algo y quizá no era lo que querías transmitir. Son situaciones bastante habituales y para las que podemos estar más preparados para afrontar.

El programa de La 2 ‘Aquí hay trabajo’ ha querido recoger las típicas frases que los trabajadores no debemos decir.

Las frases más controvertidas

La primera de ella sería una que los expertos coinciden en que es bastante habitual: te piden que hagas una tarea concreta y dices “no puedo o lo intentaré”. “De hecho los expertos dicen que es peor decir lo intentaré que un ‘no’ más claro”, explica uno de los presentadores, que añade que lo más óptimo sería buscar una fórmula que transmita compromiso. Si no puedes hacer la tarea es mejor explicar el problema y aportar una solución.

Otro ejemplo es cuando llega un jefe nuevo y te pide que hagas las cosas de otra forma. Si la respuesta es “no, es que esto siempre se ha hecho así”, mal. Según los expertos se trata de una de las peores respuestas ya que bloquea la innovación, frena la mejora y refleja una resistencia al cambio que no beneficia. “Si no se puede hacer explica por qué, pero que la empresa lleve 100 años haciendo algo no es un motivo para seguir igual”, explican.

Por último, la típica frase de ‘esto no es justo’. “Lo mismo es verdad pero puede sonar a lloriqueo y mostrarte poco profesional. Mejor analiza la situación y aporta soluciones. Si no es justo que te sobrecargue de trabajo pues puedes decir que para cumplir plazos hay que revisar cómo se están repartiendo las tareas”, concluyen.