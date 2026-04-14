¿Qué pasa con la herencia de tus hijos si te vuelves a casar? La abogada Laura Lobo lo explica

Es muy habitual que personas con hijos de relaciones anteriores decidan volver a casarse y, en ese contexto, también es recurrente la misma duda: ¿puede un nuevo matrimonio afectar a la herencia de los hijos? La abogada experta en herencias y familia Laura Lobo ha explicado por qué es necesario tener en cuenta a los descendientes si decides volver a casarte y cómo se verían afectados de cara al futuro.

La figura del cónyuge

Según explica Lobo, la clave está en la figura del cónyuge dentro del derecho sucesorio: "los cónyuges son herederos forzosos", señala. Esto implica que, cuando existe matrimonio, el nuevo esposo o esposa adquiere los derecho ssobre la herencia que deben respetarse legalmente. No obstante, la diferencia es significativa si existen otras formas de convivencia:

“En el caso de que no estés casado, es decir, que simplemente seas pareja o incluso pareja de hecho, no existe un derecho legitimario que le corresponda a tu pareja”, explica Laura Lobo. En estos supuestos, toda la herencia puede destinarse a los hijos sin limitaciones derivadas de la pareja.

Sin embargo, en el momento en el que se formaliza el matrimonio la situación cambia. Lobo explcia que, cuando contraes matrimonio, "hay una legítima que se debe respetar que pertenece al cónyuge heredero”, lo que significa que una parte de la herencia queda reservada al nuevo cónyuge, lo que puede reducir la porción que reciben los hijos.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

En definitiva: volver a casarse sí afecta a la herencia de los hijos al introducir nuevos derechos hereditarios que antes no existían. Aun así, Lobo recuerda que existen herramientas para organizar el reparto: “sí que es posible tomar decisiones en testamento como decidir qué bienes en concreto quieres que vayan para uno o para otro”.

En definitiva, antes de contraer matrimonio, especialmente cuando hay hijos de relaciones anteriores, conviene tener en cuenta cómo puede influir esta decisión en el reparto de la herencia y planificarlo adecuadamente mediante testamento.