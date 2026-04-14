Michael Saylor lanza su pronóstico más radical: ve Bitcoin en 21 millones de dólares y acelera su plan financiero

Michael Saylor ha vuelto a llevar su discurso sobre Bitcoin al extremo. El presidente ejecutivo de Strategy defendió en una entrevista con Bankless que la mayor criptomoneda del mercado podría alcanzar en el largo plazo los 20 o 21 millones de dólares por unidad, una cifra que implicaría una capitalización descomunal y que resume hasta qué punto sigue convencido de su tesis.

Pero Saylor no habla solo de precio. Su planteamiento va mucho más allá de una simple apuesta alcista. Lo que sostiene es que Bitcoin puede convertirse en el principal activo de capital digital del mundo y servir como base de una nueva red global de crédito. En su visión, el verdadero salto no llegará solo porque suba el valor del token, sino porque sobre ese activo se construyan productos financieros capaces de ofrecer rendimientos por encima de la inflación.

Entrar en el sistema financiero tradicional

Ese es el corazón de su plan. Según explicó, Bitcoin necesita consolidarse como un activo plenamente aceptado por las grandes potencias económicas y entrar de lleno en el sistema financiero tradicional. Para eso considera clave que la banca pueda usarlo como colateral sin penalizaciones regulatorias severas y que sigan creciendo instrumentos como los ETF, que facilitan la entrada de dinero institucional.

Saylor también puso el foco en un punto menos visible, pero central en su argumentario: el crédito respaldado por Bitcoin. Su idea es que, si los grandes bancos empiezan a prestar dinero usando BTC como garantía, la presión sobre la oferta disponible podría disparar aún más el precio. De hecho, utilizó a Strategy como ejemplo de esa lógica, al presentar a su empresa como una estructura que ya ha usado instrumentos financieros para absorber una parte relevante de la nueva oferta del mercado.

En paralelo, el empresario defendió que uno de los grandes frenos para Bitcoin ha sido la reutilización del activo dentro del ecosistema cripto, una práctica que, a su juicio, favorece las ventas en corto y multiplica la oferta sintética. Su tesis es que, si parte de ese negocio migra hacia la banca tradicional con estructuras más estables, Bitcoin podría dejar atrás esa presión artificial y ganar fuerza.

El caso de su empresa Strategy

Ese cambio de fondo conecta con la evolución que Saylor atribuye a su propia empresa. Strategy, según explicó, ya no quiere limitarse a comprar Bitcoin: aspira a construir una especie de arquitectura financiera apoyada en él. Ahí encajan nuevos instrumentos con los que busca atraer a inversores que no quieren asumir toda la volatilidad del mercado cripto, pero sí obtener rentabilidades más altas que las de los productos bancarios clásicos.

En ese esquema, la compañía intenta presentarse como un puente entre el activo más agresivo del mercado y fórmulas de inversión más estables. Saylor defendió que esa puede ser la puerta de entrada para millones de personas que no quieren comprar Bitcoin directamente, pero sí beneficiarse de una estructura respaldada por él.

La amenaza cuántica

Durante la conversación también rebajó el alarmismo sobre el riesgo cuántico y defendió que Bitcoin podrá adaptarse si en algún momento la amenaza tecnológica se vuelve real. Sobre Ethereum, mantuvo una postura más matizada que en otras ocasiones y reconoció que sigue teniendo ventaja en el terreno de la tokenización y los contratos inteligentes, aunque insistió en que Bitcoin ocupa para él otra categoría: la de reserva de capital digital a largo plazo.

Al final, su mensaje fue el mismo que lleva años repitiendo, aunque ahora con un tono aún más ambicioso. Saylor no plantea solo que Bitcoin vaya a subir. Lo que dice es que puede convertirse en la base de una nueva capa financiera global. Y, si eso ocurre, su pronóstico de 21 millones por moneda dejaría de sonar como una exageración para convertirse, al menos en su relato, en una consecuencia lógica.