Puerta abierta a indemnizaciones para las víctimas de OneCoin: así puedes reclamar tu dinero
El Departamento de Justicia de EEUU lanza un programa de reembolso para afectados por una de las mayores estafas cripto entre 2014 y 2019
Las víctimas del fraude de OneCoin tienen ahora una opción real para intentar recuperar parte de su dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en marcha un programa de reembolso dirigido a quienes invirtieron en esta falsa criptomoneda entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas.
El anuncio, canalizado a través de la firma Kroll —encargada de gestionar el proceso—, supone un paso relevante en uno de los mayores escándalos financieros del ámbito cripto. OneCoin fue un esquema internacional que prometía ser una criptomoneda revolucionaria, pero que en realidad funcionaba como un fraude piramidal a gran escala. Sus fundadores, Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, impulsaron la captación de inversores en todo el mundo mediante la venta de paquetes y supuestos activos digitales que nunca tuvieron respaldo real.
Tras años de investigación, las autoridades estadounidenses lograron confiscar parte de los beneficios obtenidos de forma ilícita. Es precisamente ese dinero el que ahora se utilizará para compensar a los afectados, en un proceso que no garantiza recuperar todo lo perdido, pero sí abre una vía concreta para intentarlo.
Inversores en España
El programa está dirigido a quienes compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron una pérdida neta de su inversión, es decir, que perdieron más dinero del que lograron recuperar. Aun así, presentar una solicitud no implica automáticamente recibir una compensación, ya que cada caso será evaluado en función de la documentación aportada.
Para optar a este reembolso, los afectados deben presentar un formulario antes del 30 de junio de 2026, acreditando las pérdidas sufridas y aportando pruebas de su inversión. El proceso puede completarse por internet o por correo y, según el propio Departamento de Justicia, es totalmente gratuito. No es necesario contar con abogado, por lo que cualquier intermediario que cobre por este trámite debería generar desconfianza.
Aunque no hay cifras oficiales desglosadas por países, el impacto de OneCoin fue global y alcanzó también a inversores en España. Este programa supone, años después del fraude, la primera oportunidad real de recuperar al menos una parte del dinero perdido.
El mensaje para los afectados es claro: revisar su situación cuanto antes y actuar dentro del plazo. Porque, tras uno de los mayores fraudes del mundo cripto, esta puede ser la única opción para intentar resarcirse. Encontrarás más detalles sobre el proceso de solicitud de remisión e instrucciones sobre cómo presentar una solicitud en www.onecoinremission.com
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