El SEPE se muestra tajante con el caso de una trabajadora: “No se puede decidir cuándo se cobra el paro”

Son muchas las dudas que asaltan a los trabajadores cuando se dan algunas circunstancias excepcionales en sus empleos. Algunas preguntas tienen que ver con las vacaciones, los horarios, las horas extra o con los cursos de formación, aunque también pueden ser relativas a las prestaciones por desempleo u otras ayudas que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En el programa de Telemadrid ‘Madrid Trabaja’ cuenta con una sección en la que participan miembros del SEPE y responden a las preguntas que les envían los oyentes. Y algunas son bastante sencillas de resolver y otras son algo más complejas.

La última que nos ha llamado la atención es la pregunta de una oyente que narra su caso personal en el que se cogió una excedencia el 4 de abril de 2025 para poder cobrar la prestación por desempleo trabajó por ETT una semana, el tiempo de contrato. En el SEPE le dijeron que el 3 de abril de este año se le acababa la excedencia y, por lo tanto, tenía que informar de su estado. “He ampliado la excedencia al máximo porque ahora mismo estoy haciendo un grado medio y estoy con las prácticas. Mi intención no es volver a ese trabajo donde tengo la excedencia si no formarme en otra área para poder trabajar en este ámbito”, explica esta oyente que quiere saber por qué va a perder la prestación.

La oficina del SEPE en Altabix, Elche. / Antonio Amoros

“Uno no puede decidir cuándo se cobra la prestación”

Para resolver esta cuestión en el programa se encontraba María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y colaboradora habitual del SEPE. Ante esta pregunta la experta se ha mostrado contundente con la oyente: “Uno no puede decidir cuándo se cobra la prestación. Uno puede cobrar una prestación o un subsidio cuando queriendo y pudiendo trabajar no encontramos trabajo porque me viene bien cobrar la prestación ahora. Dejo este trabajo, me voy en excedencia y me pongo a estudiar, que es muy loable, pero eso no es una situación que protege el sistema”, argumenta.

Gómez explica a la oyente que si no se incorpora a su trabajo tiene que demostrar que no está voluntariamente en situación de desempleo y que solicita volver a su puesto de trabajo y no se le concede, independientemente de que sus planes sean los de seguir estudiando.

“No se puede cobrar una prestación porque me viene bien cobrar una prestación. Esto no es la mochila austríaca, es otra cosa. Esto es un sistema solidario de prestaciones y se puede cobrar cuando se está en determinadas circunstancias, que son situación legal de desempleo buscando trabajo porque para eso se firma un compromiso de actividad”, aclara Gómez.