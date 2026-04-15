Amazon busca un perfil comercial en España para su equipo de publicidad: así es el puesto que combina ventas e inteligencia artificial

Amazon ha activado una nueva oferta de empleo en España dentro de su división publicitaria. La compañía busca un perfil de Sales Manager para Amazon Ads, un puesto en remoto que forma parte del equipo europeo y que refleja hacia dónde está evolucionando el negocio: ventas apoyadas en datos, inteligencia artificial y estructuras mucho más flexibles.

La vacante se integra en el programa Adapt, una unidad interna que no funciona como un equipo tradicional. Su objetivo es cubrir necesidades estratégicas de negocio en momentos clave, desde sustituciones temporales hasta cambios en cuentas o nuevas oportunidades comerciales. Para ello, recurre a perfiles capaces de moverse con rapidez entre distintos proyectos.

Un puesto pensado para entornos cambiantes

El rol está orientado a la gestión de ventas publicitarias y liderazgo de equipos, pero con un enfoque menos rígido de lo habitual. Amazon busca profesionales capaces de adaptarse a diferentes contextos, asumir responsabilidades variadas y trabajar en situaciones donde no siempre hay una hoja de ruta clara.

Entre sus funciones principales está dirigir equipos comerciales, impulsar el crecimiento de ingresos en múltiples cuentas y coordinar estrategias que combinen soluciones publicitarias con análisis avanzados apoyados en inteligencia artificial.

Más que vender: gestionar relaciones y estrategia

El puesto no se limita a cerrar acuerdos. También implica desarrollar relaciones sólidas con clientes, coordinarse con otros departamentos y diseñar estrategias a medio y largo plazo para maximizar el rendimiento de las campañas.

Centro de datos de Amazon Web Services en El Burgo de Ebro. / JAIME GALINDO

Amazon pone el foco en perfiles con capacidad de liderazgo, visión estratégica y habilidades para moverse en entornos complejos, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y basándose en datos.

El papel de la inteligencia artificial

Uno de los elementos clave del equipo Adapt es el uso de herramientas analíticas avanzadas. La idea es combinar la experiencia humana con sistemas de IA que ayuden a detectar oportunidades de negocio, optimizar campañas y mejorar los resultados de los anunciantes.

Este enfoque refleja una tendencia cada vez más visible en el sector: la integración de la inteligencia artificial no como sustituto, sino como apoyo directo en la toma de decisiones comerciales.

Un modelo cada vez más habitual

El programa Adapt responde a una necesidad concreta dentro de grandes compañías como Amazon: mantener la continuidad del negocio en momentos de cambio, ya sea por rotaciones internas, bajas temporales o reorganizaciones.

Para ello, apuesta por equipos versátiles capaces de intervenir en diferentes áreas sin perder rendimiento. Un modelo que, más allá de este caso concreto, apunta a cómo están cambiando los perfiles profesionales en el sector tecnológico.

En este contexto, la oferta no es solo un puesto más dentro de Amazon Ads. Es también una muestra de cómo las grandes empresas están redefiniendo el trabajo en ventas, mezclando flexibilidad, tecnología y capacidad de adaptación constante.