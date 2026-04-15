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Hacienda advierte de una nueva estafa con la declaración de la Renta que promete devolverte más de 300 euros

Se trata de un intento de phishing que suplanta la identidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según señalan desde la misma AEAT

Una nueva estafa de phishing se hace pasar por Hacienda.

Una nueva estafa de phishing se hace pasar por Hacienda.

Así puedes solicitar el borrador de la declaración de la renta / Eva Abril

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Desde la Agencia Tributaria han notificado y denunciado un nuevo intento de phishing mediante suplantación de identidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se trata de una notificación que, haciéndose pasar por la Agencia Tributaria, avisa de una solicitud de reembolso al contribuyente falsa con el objetivo de robar datos personales y credenciales.

Mediante una notificación fraudulenta haciéndose pasar por Hacienda, este mensaje comunica de un reembolso de impuestos aprobado "con un plazo de 5 días para completar el fortumario de solicitud de reembolso por un importe de 311,29€".

El dominio implicado en el el fraude son: josemariaa.sg-host.com y se ha usado la url:  hxxps://josemariaa[.]sg-host.com/usuario/pages/id[.]php

Desde Hacienda señalan que "la Agencia Tributaria nunca solicita por SMS o correo electrónico información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta ni números de tarjeta ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos".

La Agencia Tributaria ha advertido de este intento de phishing o estafa virtual.

La Agencia Tributaria ha advertido de este intento de phishing o estafa virtual. / AEAT

Cuándo sospechar

Desde la Agencia Tributaria advierten que hay que sospechar de un intento de phishing cuando:

  • Dominio del remitente no oficial o incongruente con la entidad suplantada
  • Enlaces que no pertenecen a dominios legítimos (.aeat.es / .gob.es)
  • Uso de urgencia, amenaza o presión psicológica.
  • Solicitud de credenciales o información confidencial

Noticias relacionadas

"Ante cualquier duda, accede directamente a la Sede electrónica y comprueba si tienes comunicaciones o notificaciones pendientes; no utilices enlaces contenidos en SMS o correos", señalan desde la AEAT.

Declaración de la Renta 2025

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de la declaración de la Renta 2025:

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