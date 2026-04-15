Jubilarse a los 65 ya no es tan fácil: este es el requisito que debes cumplir para cobrar el 100% de la pensión

La edad de jubilación en España lleva años cambiando de forma progresiva. Lo que durante décadas fue una referencia fija en los 65 años se ha ido modificando como consecuencia de las reformas aprobadas para adaptar el sistema a la evolución demográfica y económica. El aumento de la esperanza de vida y la presión sobre las cuentas públicas han obligado a introducir ajustes que afectan directamente a los trabajadores.

Desde 2013, tras la aprobación de la reforma impulsada por la Ley 27/2011, el sistema de pensiones español ha entrado en una fase de transición. Cada año se incrementa ligeramente la edad ordinaria de jubilación y también los años de cotización exigidos. Este proceso culminará en 2027, cuando la edad legal se situará en los 67 años, aunque con matices importantes para quienes tengan largas carreras laborales.

Jubilación a los 65

En este contexto, jubilarse a los 65 años sigue siendo posible, pero ya no está al alcance de todos. En 2026, solo podrán hacerlo aquellos trabajadores que acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización a la Seguridad Social. Este requisito se ha convertido en la clave para acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones y mantener el derecho a cobrar la pensión en su modalidad completa.

Quienes no alcancen ese periodo de cotización deberán retrasar su retirada del mercado laboral. En concreto, la edad ordinaria de jubilación en 2026 se sitúa en los 66 años y 10 meses, lo que supone un nuevo incremento respecto al año anterior. Este ajuste responde al calendario progresivo diseñado por la normativa, que eleva tanto la edad como los años exigidos de forma gradual.

Ahora bien, cumplir la edad no es suficiente para garantizar el 100% de la pensión. Para percibir la totalidad de la base reguladora, en 2025 y 2026 se exige haber cotizado al menos 36 años y seis meses. De lo contrario, el trabajador verá reducida la cuantía de su prestación, ya que el cálculo se realiza en función de los años aportados al sistema. A partir de 2027, este requisito aumentará hasta los 37 años cotizados.

Condiciones

Además, existen condiciones mínimas para poder acceder a cualquier pensión contributiva. Es necesario haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, y de ellos, al menos dos deben encontrarse dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Este requisito básico es imprescindible, independientemente de la edad a la que se acceda a la prestación.

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La normativa también establece dos vías principales para cobrar el 100% de la pensión: alcanzar la edad ordinaria fijada en cada ejercicio o jubilarse a los 65 años con una larga trayectoria de cotización. En 2026, esto se traduce en tener 66 años y 10 meses o, en su defecto, cumplir los 65 con más de 38 años y tres meses cotizados.